Für die Erdbebenübung "Magnitude" hat es am Freitag zwei Schauplätze gegeben: Den Mannheimer Hafen und die Schwarzacher Johannes-Diakonie. Dort wurde ein Haus evakuiert.

Die europäische Katastrophenschutzübung "Magnitude" ist am Freitag in Schwarzach (Neckar-Odenwald-Kreis) und Mannheim angekommen. Das Szenario: Nach einem Erdbeben am Oberrhein sind Gebäude einsturzgefährdet, auch ein Gebäude der Johannes-Diakonie. Bei der Übung wurden 34 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Wohnhaus gerettet - über mehrere Stockwerke und Feuertreppen. Viele von ihnen saßen im Rollstuhl oder auf besonderen Rettungsmatratzen.

Bewohnerinnen und Bewohner der Johannes-Diakonie werden aus dem Haus gebracht - nach einem fiktiven Erdbeben. SWR

Im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und das Technische Hilfswerk (THW), dazu jede Menge Beobachter dieser Übung. Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Janez Lenarčič, EU-Kommissar für für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, infomierten sich am Freitag vor Ort.

Fiktiver Schiffsunfall im Mannheimer Hafen

Am Vormittag war auch Mannheim Schauplatz der groß angelegten Katastrophenschutzübung "Magnitude". Im Hafen waren Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aktiv. Nach dem fiktiven Erdbeben und Nachbeben gab es einen Schiffsunfall in Mannheimer Mühlauhafen. Die Annahme: Ein Güterschiff war leckgeschlagen, wodurch Gase und Flüssigkeiten ausgetraten.

Bei der Übung rund um ein langes rotes Übungsschiff waren 200 Helfer im Einsatz. Verätzte und Verwundete wurden von Bord gebracht. Sie wurden dekontaminiert und in einem Patientenzelt ärztlich versorgt. Die Feuerwehr hielt währenddessen einen dauerhaften Wasserstrahl auf das Schiff.

Spezialeinheiten aus mehren Ländern bei "Magnitude"

Die DLRG übte im Mannheimer Hafen gemeinsam mit der DEKON-Einheit aus Karlsruhe. Sie ist zuständig für die Dekontamination - also die Entfernung von gefährlichen Substanzen. Außerdem war die Analytische Task Force dabei, eine Spezialeinheit zur Erkennung und Bekämpfung biologischer, chemischer oder radiologischer Gefahren. Auch Einheiten aus Österreich und Griechenland waren vor Ort, um zu unterstützen. Das Wichtigste sei, das Zusammenspiel mehrerer Einheiten aus verschiedenen Ländern zu simulieren, so Übungsleiter Timo Imhof.

Ehrenamtliche Statisten spielen Verletzte im Mannheimer Hafen

Mit dabei waren auch 200 Statisten, die Verletzte darstellen. Um das alles möglichst realistisch aussehen zu lassen, wurde ein großer Aufwand betrieben. Klaffende Wunden und Verätzungen wurden mithilfe von Schminkfarbe, Zuckerrübensirup, Blatt-Gelatine, Asche und Hautkleber dargestellt.

Ein Darsteller spielt einen beim Schiffsunfall verletzten Menschen. SWR

Am Samstag endet die Großübung "Magnitude" in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe). Die Feuerwehr simuliert dort einen Chemieunfall. Begonnen hatte die Katastrophenschutzübung bereits am Donnerstag in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Dort wurde auf einem früheren Kasernengelände die Bergung von Toten und Verletzten nach dem fiktiven Erdbeben geübt.