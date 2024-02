Die Suche nach undichten Stellen im Freibad in Schechingen (Ostalbkreis) geht weiter. Eine Spezialfirma aus Belgien ist im Einsatz. Damit hoffentlich im Mai die Saison starten kann.

Spezialisten aus Belgien arbeiten derzeit im Freibad in Schechingen im Ostalbkreis. Wie Bürgermeister Stefan Jenninger dem SWR sagte, suchen sie nach Lecks, die den massiven Wasserverlust erklären.

Suche nach Lecks in den Wasserrohren

Aktuell werden die Zu- und Abläufe für das Wasser untersucht. Das Problem: Die Wasserrohre liegen unter dem 20 auf 50 Meter großen Schwimmerbecken. Die Spezialisten dichten deshalb einzeln alle 160 Düsen ab, durch die das Wasser in das Becken strömt. Anschließend werden die Rohre mit Druckluft auf ihre Dichtheit hin überprüft.

Bereits im Herbst hatten Mitarbeiter der belgischen Firma die Abdichtung des Beckens untersucht und fanden darin 23 Lecks. Die Experten schätzen, dass das alleine noch nicht erklärt, warum täglich so viel Wasser verschwindet.

Bereits im September hatten Taucher das Freibad in Schechingen nach Lecks abgesucht. Gemeinde Schechingen/Jenninger

250.000 Liter Wasserverlust täglich

Der Bademeister habe sich im Sommer gewundert, warum er immer soviel Frischwasser nachfüllen müsse, berichtet Stefan Jenninger. Bei einer Überprüfung des Wasserverbrauchs ergab sich, dass bis zu 250.000 Liter täglich verloren gingen, fast soviel, wie alle 2.200 Einwohner zusammen an einem Tag verbrauchen.

Kann das Freibad in der Saison 2024 öffnen?

Für die Untersuchung hat die Gemeinde 20.000 Euro bereitgestellt. Vom Ergebnis hänge ab, ob das Freibad rechtzeitig bis zur kommenden Saison abgedichtet werden könne, so Bürgermeister Stefan Jenninger. In den kommenden Jahren steht allerdings auch noch eine Generalsanierung des Bades aus den 1960-er Jahren an, mit geschätzten Kosten von 3,2 Millionen Euro. Eine so kleine Gemeinde wie Schechingen könne sich das allerdings nur leisten, wenn es hohe Zuschüsse gebe, hatte Jenninger bereits früher betont. Jährlich besuchen durchschnittlich 30.000 Menschen das Freibad Schechingen.