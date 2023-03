Keine Heizung in Schulen und Sporthalle

Ein Schwimmbad rund ums Schwimmbad: Das war die Lage in der Stadthalle in Giengen in der Nacht auf Dienstag. Inzwischen sind die Ursachen für den immensen Wasserschaden klar.

Nach dem Wasserschaden in der Stadthalle in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ist das Schwimmbad dort weiterhin geschlossen. Auch die Heizzentrale, die außerdem drei Schulen und die Sporthalle versorgt, ist außer Betrieb. Der Keller der Giengener Stadthalle stand komplett unter Wasser. Markus Brandhuber In der Nacht von Montag auf Dienstag waren im Keller der Walter-Schmid-Halle 350.000 Liter Wasser ausgelaufen. Das Wasser stand auf 300 Quadratmetern bis zu eineinhalb Meter hoch. Ursache dafür ist laut Stadtverwaltung eine unglückliche Verkettung zweier Störungen: Ein Ventil, mit dem Frischwasser in das Schwimmbad gefüllt wird, war defekt und schloss sich nicht mehr. Eigentlich gibt es für diesen Fall einen Überlauf in das Abwassernetz. Hier funktionierte allerdings die Abwasserhebeanlage nicht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Folgen für Schulen, Halle und Bad Das Hallenbad bleibt laut Mitteilung der Stadt rund vier Wochen geschlossen, um die Badetechnik zu reparieren. Die Lina-Hähnle-Grundschule bleibt diese Woche wegen des Ausfalls der Heizung geschlossen. Die Kinder würden mit Lernpaketen versorgt. Im Margarete-Steiff-Gymnasium und der Robert-Bosch-Realschule läuft der Betrieb normal. Die Temperatur der Klassenräume werde beobachtet. Die zunächst unbeheizte Sporthalle ist für den Schulsport geöffnet. Für weitere Nutzungen soll sie kommende Woche wieder freigegeben werden.