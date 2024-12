Der deutsche NBA-Star Isaiah Hartenstein steigt als Investor bei den Basketballern von ratiopharm Ulm ein. Die Hartenstein Group wird bis zu zehn Prozent der Anteile am Verein übernehmen.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein steigt als Investor beim Bundesligisten ratiopharm Ulm ein. Das hat der Verein am Freitagnachmittag mitgeteilt. Die Hartenstein Group, an der neben dem 26-jährigen deutschen Nationalspieler unter anderem auch sein Vater Florian und der Ulmer Ex-Profi Adam Hess beteiligt sind, wird laut Mitteilung bis zu zehn Prozent an der Basketball Ulm GmbH übernehmen. Eine genaue Summe wurde nicht genannt.

Hartenstein will Basketball-Nachwuchsarbeit in Ulm unterstützen

Hartenstein, der bei den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA spielt , will vor allem die Nachwuchsarbeit in Ulm unterstützen. "Ich habe das Gefühl, dass sie eine großartige Arbeit bei der Entwicklung junger Talente leisten und ihnen dabei helfen, in ihrer Karriere voranzukommen", wird Hartenstein in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Der Geschäftsführer der Ulmer Basketballer, Andreas Oettel, zeigte sich froh über die Entscheidung. Das Investment Hartensteins sei ein Beleg für die erfolgreiche Arbeit im Nachwuchszentrum Orange Campus.