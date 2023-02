In Schwäbisch Gmünd findet am Wochenende das Internationale Guggenmusiktreffen statt - mit 800 Musikerinnen und Musikern. Am Samstagabend gab es die traditionellen "Monsterkonzerte".

Zum 38. Mal geht an diesem Wochenende das Internationale Guggenmusiktreffen in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) über die Bühne. Guggenmusiker aus Liechtenstein, der Schweiz und England spielen in der Stadt auf. Dazu kommen viele Gruppen aus dem süddeutschen Raum - insgesamt sind rund 20 Kapellen mit mehr als 800 Musikerinnen und Musikern in der Stadt.

Reporter Frank Wiesner hat am Samstagabend im SWR Fernsehen live über das Guggenmusiktreffen berichtet:

Aufstellen des Narrenbaums unter musikalischer Begleitung

Am Samstagvormittag wurde der Narrenbaum nach einem Umzug feierlich auf dem Marktplatz aufgestellt. Parallel dazu traten schon Gruppen auf der Bühne auf dem Johannisplatz und im Bereich des Gerberplatzes auf, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Guggenmusiktreffen: "Monsterkonzerte" am Samstagabend

Beim Internationalen Guggenmusiktreffen ziehen die Musikgruppen mit schrägen Klängen und in fantasievollen Kostümen durch die Altstadt und füllen abends die Kneipen und Lokale von Schwäbisch Gmünd. Absolutes Highlight waren die "Monsterkonzerte" am Samstagabend. Zum Ausklang treffen sich alle Guggenmusikgruppen am Sonntag zum Frühschoppen in der Sporthalle in der Katharinenstraße.