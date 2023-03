Großer ÖPNV-Streik in Ulm: "Montag kommt es noch dicker"

Der gesamte öffentliche Nahverkehr vom Bodensee bis nach Ellwangen soll am Montag zum Erliegen kommen. Wie schlimm es wird und welche Möglichkeiten Pendlerinnen und Pendler haben.

Die wichtigste Botschaft vorweg: Am Montag wird kein einziger Zug in der Region fahren, weder im Fern- noch im Regionalverkehr. Das hat die Bezirksgeschäftsführerin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag dem SWR mitgeteilt. Dabei spielt die Betreibergesellschaft keine Rolle, da die von DB Netz betriebenen Stellwerke nicht besetzt sein werden.

Auch die Straßenbahnen fahren wegen des Streiks am Freitag in Ulm nicht. (Archivbild) Pressestelle Stadtwerke Ulm

Was fährt in Ulm und was nicht?

In Ulm ist nicht nur der Eisenbahnverkehr betroffen, zusätzlich werden auch Busse und Straßenbahn bestreikt, da die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm in öffentlicher Hand sind.

Folge: Die Linien 1, 2, 5, 9, 13 und 14 fahren überhaupt nicht. Die Linien 4, 7, 10, 11, 15 und E fahren eingeschänkt. Lediglich die Linien 6, 8, 12, 16 und 17 fahren wie gewohnt, teilen die SWU mit. Genaueres können die Fahrgäste auf echtzeit.swu.de nachlesen.

Ostalbkreis

Im Ostalbkreis sind fast alle Busunternehmen in privater Hand und fahren wie gewohnt, teilt ein Sprecher des Verkehrsverbunds OstalbMobil mit. Ausnahme ist die Regio-Bus-Stuttgart (RBS), sie will einige Linien bestreiken. Welche, war am Freitagnachmittag noch unklar, betroffen sein könnten die Verbindungen Aalen-Oberkochen und Aalen-Bopfingen-Nördlingen.

Landkreis Heidenheim

Auch im Kreis Heidenheim fahren die Busse wie üblich, so die Heidenheimer Verkehrsgesellschaft HVG. Lediglich falls es zu unangekündigten Warnstreiks kommen sollte, sind Einschränkungen möglich.

Anzeigetafel Zugverbinden bzw. Zugausfälle in Ulm wegen GDL-Streik SWR Isabella Hafner

Reisen am Montag - auf das müssen Sie sich einstellen

Der Nahverkehr wird am Montag weitgehend zum Erliegen kommen, warnt Maria Winkler von Verdi. Ihr Rat an die Bürgerinnen und Bürger: Wer kann, sollte von zu Hause aus arbeiten, da voraussichtlich mehr Menschen als üblich das Auto nutzen und die Straßen dadurch sehr verstopft sein werden. Sollte eine Fahrt mit dem ÖPNV dringend notwendig sein, sollte man sich vorher erkundigen, ob die Linie tatsächlich fährt.

Bei den Reisebüros in Ulm ist die Lage angespannt. Auch wenn es sich nicht um Massen an Reisenden handelt, wie Jasmin Hubel, Inhaberin eines Reisbüros in der Ulmer Innenstadt. Jede einzelne Buchung müsse manuell geprüft werden. Dafür habe sie auch am Samstag nochmal extra Zeit eingeplant.

Für Pauschalreisende entstünden keine Mehrkosten. Die Umbuchung ist bei der Dienstleistung inbegriffen - den Streik gilt in dem Fall als höhere Gewalt, so Bernd-Holger Köpler vom ADAC Württemberg.

Teilweise Fernunterricht an Berufsschulen

An der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Ulm hat Schulleiter Lorenz Schulte schon am Freitagmorgen eine Entscheidung gefällt: "Wir gehen in den Hybrid-Unterricht!". Die Schülerinnen und Schüler kämen aus ganz Deutschland. Alle, die vor Ort sind, sollen in den Unterricht. Alle anderen werden digital zugeschaltet. "Corona hat uns ja gezeigt, wie's geht.", sagt der Schulleiter gegenüber dem SWR.

An der Robert-Bosch-Schule hingegen findet der Unterricht wie gewohnt statt. Man könne nicht einschätzen, wer kommt und wer nicht, so Schulleiter Stefan Rawe. Es gebe kein Fernangebot, der Aufwand sei zu groß. Für alle, die im Ulmer Stadtgebiet wohnen, sieht er keine Probleme. Für alle aus dem Umland schon. "Wenn ein Tag Schule ausfällt, dann ist es halt so", sagt Rawe dem SWR.

Schüler dürfen daheim bleiben - Arbeitnehmer nicht

Grundsätzlich besteht die Schulpflicht auch bei Streik, darauf weist die SWR-Rechtsredaktion hin. Wenn Schülerinnen und Schüler wegen des Streiks ihre Schule aber nicht erreichen können, dürfen sie zu Hause bleiben, teilt das Kultusministerium mit. Notwendig sei eine Entschuldigung ähnlich einer Krankmeldung. Ein Nachweis sei dagegen nicht erforderlich.

Anders sieht es bei der Arbeit aus: Auch sie findet trotz Streik statt. Und die Beschäftigten sind verpflichtet, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen und alles Zumutbare dafür zu unternehmen: Früher aufstehen, Auto oder Fahrrad benutzen, Staus und Umwege einplanen, Fahrgemeinschaften bilden. Höhere Kosten, die dadurch entstehen, tragen sie selbst.

Arbeitszeit, die sie wegen des Streiks versäumen, wird auch nicht bezahlt. Und ob sie sie nacharbeiten können, ist eine Frage der Absprache mit Chefin oder Chef. Falls man nicht alles getan hat, um trotz Streik pünktlich zur Arbeit zu kommen, und es wird einem nachgewiesen, kann das sogar eine Abmahnung zur Folge haben.

Stichwort "Homeoffice": Das ist in vielen Fällen sinnvoll und auch möglich, einen Anspruch darauf haben Arbeitnehmerinnen und -nehmer aber nicht.