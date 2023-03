Am Montag: Große Einschränkungen im Bahnverkehr im Raum Heilbronn

Die Gewerkschaft ver.di sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) wollen am Montag gleichzeitig streiken. Auch im Raum Heilbronn drohen große Einschränkungen.

Am Montag wollen sowohl die Gewerkschaft ver.di als auch die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) streiken. Bahnreisende im Raum Heilbronn müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

In Heilbronn ruft ver.di in der Leitstelle für den Stadtbahnverkehr zum Warnstreik auf. Das bedeutet, der Stadtbahnverkehr muss eingestellt werden. Zudem sind Beschäftige im öffentlichen Dienst in den Verkehrsbetrieben zum Warnstreik aufgerufen, auch der Busverkehr soll deshalb in Heilbronn erneut zum Stillstand kommen. Auch die Bahnen der AVG werden vom Streik betroffen sein, heißt es. Massive Auswirkungen werden erwartet. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, am Montag den Fernverkehr komplett einzustellen.

ÖPNV bereits am Mittwoch und Donnerstag bestreikt

Die Ankündigung des großen Streiktages am Montag trifft die Bahnreisenden, nachdem sie bereits in der laufenden Woche mit Beeinträchtigungen klarkommen mussten. Am Donnerstag etwa fuhr kein Bus und keine Stadtbahn durch die Heilbronner Innenstadt.