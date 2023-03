Am Montag soll ein gemeinsamer Warnstreik von ver.di und EVG deutschlandweit große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Aktuelle Informationen dazu gibt es hier.

22:36 Uhr Menschen in BW vor Streik-Montag besorgt Wegen des Streiks steigen manche Menschen auf das Auto um, manche fahren mit Kollegen - und manche wissen nicht weiter, wie eine SWR-Umfrage zeigt. Video herunterladen (21,5 MB | MP4)

20:08 Uhr Arbeitsrechtler über die Situation der Arbeitnehmer am Streiktag Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg sind von den Warnstreiks am Montag direkt betroffen. Züge fallen aus, auf den Straßen kann es zu langen Staus kommen. Stefan Nägele, Fachanwalt für Arbeitsrecht, ordnet die rechtlichen Aspekte ein, die betroffene am Montag beachten müssen. Video herunterladen (55,4 MB | MP4)

19:03 Uhr Polizei lässt am Sonntag Kulanz beim LKW-Fahrverbot walten Die Polizei in Baden-Württemberg wird am Sonntag keine Bußgelder wegen des LKW-Fahrverbots verhängen. Das sagte eine Sprecherin des Innenministeriums dem SWR. Hintergrund ist der Warnstreik am Montag, durch den LKW-Fahrerinnen und -Fahrer auf den Straßen mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen haben. Am Sonntag macht die Polizei daher vom sogenannten Opportunitätsprinzip gebrauch, wonach Beamtinnen und Beamte bis zu einer bestimmten Schwelle selbst entscheiden können, ob sie eine Strafe verhängen oder nicht.

15:21 Uhr Nachfrage nach FlixBus-Tickets am Montag gestiegen Das Verkehrsunternehmen FlixBus wird nicht vom bundesweiten Warnstreik am Montag betroffen sein. Auf SWR-Anfrage teilte FlixBus mit, dass die Nachfrage nach Tickets seit gestern Nachmittag daher deutlich gestiegen sei. Das Unternehmen plant für den Montag mit Zusatzbussen, um möglichst viele Reisende zu befördern. Auf den Straßen rechnet FlixBus mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Reisende sollten daher viel Geduld mitbringen.

13:50 Uhr Autobahn GmbH: Tunnelschließungen sollen vermieden werden Auf den Fern- und Landstraßen in Baden-Württemberg soll der Verkehr am Montag normal weiterlaufen. Das bestätigten das Verkehrsministerium von BW und die Gewerkschaft ver.di dem SWR. Eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes im Land sagte, es würden Notdienstvereinbarungen geschlossen, um Tunnelschließungen zu vermeiden.

13:46 Uhr Schüler können zu Hause bleiben - falls Schulweg problematisch Falls Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wegen des Warnstreiks im öffentlichen Verkehr am Montag nicht zur Schule kommen können, dürfen sie dem Präsenzunterricht fernbleiben. Das teilte das BW-Kultusministerium mit. In jedem Fall müsse aber die Schule darüber informiert werden. Ein schriftlicher Nachweis der Kinder sei nicht erforderlich, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Lehrerinnen und Lehrer müssten hingegen den Dienst antreten. Es handle sich bei dem Warnstreik um eine vorhersehbare Behinderung - Lehrkräfte müssten die Anreise an die Schule so planen, dass sie den Dienst antreten können. Unterricht finde grundsätzlich statt.

12:29 Uhr Bundesregierung ruft zur Verhandlungslösung auf Vor dem bundesweiten Verkehrsstreik am Montag hat die Bundesregierung die beteiligten Tarifparteien zu einer baldigen Verhandlungslösung aufgerufen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit wies am Freitag in Berlin darauf hin, dass das Streikrecht ein Grundrecht in Deutschland ist. Zugleich rufe man aber dazu auf, "dass die Tarifpartner bald zu einer tragfähigen Lösung finden, damit die Auswirkungen eines solchen Streiks nicht zu arg sind für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land". Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe deshalb an alle Beteiligten appelliert, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und die Auswirkungen des Streiks so gering wie möglich zu halten.

12:23 Uhr Bundesvorsitzender von ver.di rechtfertigt Streiks Nach ver.di-Landesbezirksleiter von BW, Martin Gross, hat auch der Bundesvorsitzende von ver.di, Frank Werneke, den geplanten Großstreik am kommenden Montag verteidigt. Der Tag werde für große Teile der Bevölkerung eine Belastung darstellen. Aber es sei besser, "mit der Perspektive, zu einem Tarifabschluss zu kommen, als ein wochenlanger Arbeitskampf", sagte Werneke im Sender "Phoenix" am Freitag. "Ein Arbeitskampf, der keine Wirkung erzielt, ist ein zahnloser Arbeitskampf", sagte er. Bei den Gewerkschaftsmitgliedern gebe es eine klare Unterstützung für die Forderungen. Die Arbeitgeber müssten sich in den Tarifverhandlungen bewegen.

12:13 Uhr Dritter Ausstand am Stuttgarter Flughafen innerhalb weniger Wochen Der erneute Warnstreik am Montag ist bereits der dritte Ausstand am Stuttgarter Flughafen innerhalb weniger Wochen. Erst Ende vergangener Woche hatte Verdi die Beschäftigten dort aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Ein regulärer Flugbetrieb war ebenfalls nicht möglich: Rund 20.000 Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern, 169 Verbindungen fielen aus. Im Februar hatte es ebenfalls einen Warnstreik mit ähnlichen Auswirkungen an dem Airport gegeben. Mit der groß angelegten Streikaktion am Montag wollen die Gewerkschaften ihren Forderungen in den aktuellen Tarifkonflikten erneut Nachdruck verleihen. Sowohl die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die der Bodenverkehrsdienste sowie das Sicherheitspersonal streiken.

11:55 Uhr Stuttgarter Flughafen stellt am Montag regulären Betrieb ein Am Stuttgarter Flughafen wird es am Montag keinen regulären Flugbetrieb geben. Das teilte der Airport am Freitag mit. Es könnten nur Sicherheitslandungen, medizinische Flüge und militärische Flüge durchgeführt werden. Für Montag waren demnach regulär 170 Starts und Landungen geplant. Der Flughafen reagiert damit auf die Ankündigung bundesweiter Warnstreiks im Verkehrssektor, zu welchen die Gewerkschaften ver.di und EVG auch Mitarbeitende des Stuttgarter Flughafens aufgerufen haben. Von dem Ausstand betroffen sind etwa 20.000 Passagiere. Der Flughafen empfahl, sich bei den Airlines zu informieren und nicht zum Flughafen zu kommen.

11:31 Uhr ver.di verteidigt Streiks ver.di-Landesbezirksleiter Martin Gross hat auf einer Kundgebung in Mannheim den Einsatz von Warnstreiks als Mittel in der tariflichen Auseinandersetzung gegen Vorwürfe der Unverhältnismäßigkeit verteidigt. "Die höchste Inflation seit 70 Jahren ist eine historische Herausforderung", sagte Gross. Jedoch hätten die Arbeitgeber mit ihrem "viel zu niedrigen und sozial ungerechten" Angebot gezeigt, dass sie den Ernst der Lage nicht im Ansatz verstanden hätten. Die Solidarität mit den Streikenden sei groß, "weil die Menschen im Land wissen, dass diese Tarifrunden in der Inflationskrise auch ihre sind." Wenn die dauerhafte Zerstörung von Kaufkraft nicht verhindert werde, habe das sowohl für die Menschen wie auch die Wirtschaft gleichermaßen schwerwiegende Folgen. "Ein Akzeptanzproblem mit dem Grundrecht auf Streik haben offensichtlich vor allem die Spitzen der Arbeitgeber", sagte Gross mit Blick auf die Vorwürfe von Steffen Kampeter, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Herr Kampeter sollte lieber Unternehmen zur Ordnung rufen, die ihre Preise im Windschatten der Inflation rücksichtslos erhöht haben, nur um ihre Gewinne zu steigern", so Gross.

11:02 Uhr Wirtschaftsvertreter besorgt wegen Streiks Die deutsche Logistikbranche rechnet wegen der Warnstreiks mit einem Versorgungschaos und Millionenverlusten. Der Präsident des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, Dirk Engelhardt, forderte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in der "Bild" auf, das Sonntagsfahrverbot für LKW aufzuheben. Dies könne Chaos und Schaden für die Wirtschaft abmildern. Als insgesamt unverhältnismäßig bezeichnete Steffen Kampeter von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände die angekündigten Warnstreiks am Montag. Wer so handele, gefährde die Akzeptanz des Streikrechts.