Pendlerinnen und Pendler in Heilbronn-Franken müssen am Montagmorgen mit erheblichen Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr leben. So mancher war vom Warnstreik überrascht.

Wer am Montag auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, könnte Probleme bekommen. Denn sowohl die Gewerkschaft ver.di, wie auch die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) haben zum Streik aufgerufen. Auch in der Region Heilbronn-Franken wird es zu erheblichen Einschränkungen Ausfällen kommen.

SWR-Reporterin Ines Hennings berichtet am Montagmorgen vom Hauptbahnhof Heilbronn:

Manche vom Streik überrascht

Am Montagmorgen war es am Hauptbahnhof Heilbronn entsprechend ruhig. Lediglich einige Taxis waren unterwegs. Ein Student hatte vom Streik nichts mitbekommen, seine Fahrt an die Hochschule Künzelsau (Hohenlohekreis) wird wohl nicht geklappt haben. Ein Schüler sagte dem SWR, er habe den Streik unterschätzt, und gehofft, dass wenigstens irgendwelche Verbindungen fahren würden.

Alle Bahnlinien betroffen

Wie bereits am Freitag mitgeteilt, sind durch den Streik von ver.di und der EVG gleich mehrere Betreiber betroffen. In der EVG sind neben Lokführern auch andere für den Bahnbetrieb unabdingbare Mitarbeitende organisiert, wie beispielsweise Fahrdienstleiter oder Stellwerksmitarbeiter. So wird mit Einschränkungen und Ausfällen bei der SWEG Bahn Stuttgart, bei Go-Ahead-Baden-Württemberg und der Stadtbahn-Betreiberin AVG gerechnet. Ebenso könnte es bei der Stadtbuslinie in Heilbronn einen Totalausfall geben.

Die AVG und die Stadtwerke Heilbronn teilten mit, sämtliche Stadtbahnlinien und Stadtbusse würden von Betriebsbeginn am Montag bis zum Betriebsschluss in der Nacht zum Dienstag ausfallen. Eine Ausnahme seien nur die Linien S1, S11 und S12, diese könnten regulär verkehren.

Die Stadtbahnhaltestelle am Heilbronner Hauptbahnhof war am Montagmorgen leer. SWR Ines Hennings

DB-Navigator App aktualisiert

Beim letzten großen Streik berichteten Fahrgäste, die DB-Navigator App habe angezeigt, dass Bahnen fahren würden. An den Haltestellen dann die Ernüchterung: Die Bahn fiel doch aus. Diesmal sind schon am Wochenende zahlreiche Fahrten der S-Bahnen und Stadtbahnlinien am Montag mit dem Hinweis "Fahrt entfällt" in der App zu finden.

Audi Neckarsulm indirekt betroffen

Da nicht nur der Personennahverkehr vom Streik betroffen sein wird, sondern auch der Güterverkehr aller Wahrscheinlichkeiten nach ebenfalls eingeschränkt sein wird, werde man bei Audi auch darauf einen Blick haben, heißt es vom Unternehmen auf Anfrage.

"Wir nutzen, falls nötig, alternative Versorgungswege, sodass wir aktuell keine Auswirkungen auf die Produktion an den deutschen Standorten erwarten."

Im Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) habe man die Mitarbeitenden dazu aufgefordert, nach Möglichkeit mobil zu arbeiten, um die Straßen für diejenigen freizuhalten, die zur Arbeit in den Betrieb kommen müssen.

Denn auch die Autobahn GmbH meldet, dass sie zwar Notdienstvereinbarungen schließen will, um so Tunnelschließungen auf den Fernstraßen zu vermeiden und alles dafür tun werde, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten. Dennoch könne es zu Behinderungen oder Staus kommen.