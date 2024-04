Nach Raser-Urteil in Heilbronn: Wie wirkungsvoll sind Nachschulungen?

Am Montag wurde der sogenannte Wollhaus-Raser verurteilt. Schon früher musste er zu Nachschulungen. Ein Anwalt sagt, diese seien oft auch erfolgreich.

Neun Jahre Haft wegen Mordes und vier Jahre Führerscheinentzug - so lautete das vorläufige Urteil des Landgerichts Heilbronn gegen den sogenannten Wollhaus-Raser am Montag. Die Anwältin des 21-Jährigen will Revision einlegen. Doch schon vor diesem Prozess wurde dem jungen Mann bereits einmal der Führerschein entzogen und er musste mehrere Nachschulungen absolvieren. Helfen solche Maßnahmen also gar nicht? Ein Fachanwalt aus Heilbronn widerspricht.

Führerschein in Deutschland noch immer die "heilige Pappe"

Murat Kus ist Fachanwalt für Verkehrsrecht in Heilbronn. Im Gespräch mit dem SWR spricht er sich für die genannten Maßnahmen aus. Sie seien ein wirkungsvolles "Schwert" des Staates. Man dürfe nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Bei vielen führten die Maßnahmen zur Einsicht, oft auch durch den Austausch mit anderen.

Am wirkungsvollsten sei hierzulande aber nach wie vor der Entzug der "heiligen Pappe", wie Kus den Führerschein nennt. Da seien auch jegliche Kosten egal, berichtet er aus eigener Erfahrung. Denn am Führerschein hängt oft viel mehr als "nur" das Auto fahren selbst. Es kann privat Probleme machen, im ländlichen Raum sind viele Menschen auf das Auto angewiesen. Doch auch im Beruf kann es zu Problemen führen, wenn man auf einmal für eine gewisse Zeit nicht mehr Auto fahren darf. Ebenso könnten sich manche ohne Führerschein erst gar nicht auf eine neue Stelle bewerben.