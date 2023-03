per Mail teilen

SWEG und naldo werden beim bundesweiten Warnstreik am kommenden Montag nicht direkt bestreikt. Dennoch könnte es laut EVG zu Einschränkungen in der Region Neckar-Alb kommen.

SWEG- und naldo-Fahrgäste könnten am Montag (27.03.23) Probleme bekommen. Grund ist der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Verkehr. Laut der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sind SWEG und naldo zwar nicht direkt betroffen, zu Ausfällen könnte es aber trotzdem kommen. Die EVG will nach eigenen Angaben auch Stellwerke bestreiken.

In den Bahnhöfen Tübingen und Reutlingen könnte alles still stehen

Man könne davon ausgehen, dass am Montag alles stillsteht, so die EVG. Demnach könnten auch die Bahnhöfe Tübingen, Reutlingen und Sigmaringen betroffen sein. Das Landratsamt Tübingen teilte mit, dass auch auf der Ammertalbahn mit Einschränkungen und Ausfällen zu rechnen ist. Die SWEG warnt auf ihrer Webseite, dass viele Strecken voraussichtlich nicht befahrbar sind und auch bei den SWEG-Zügen mit massiven Ausfällen zu rechnen ist.

Wenn die Fahrdienstleiter kein grünes Licht geben, steht der Bahnverkehr am kommenden Montag still. dpa Bildfunk Hauke-Christian Dittrich

Busverkehr nur teilweise betroffen

Die Busse im Zollernalbkreis und in den Kreisen Reutlingen und Tübingen fahren am Montag größtenteils wie gewohnt, denn sie fallen unter den Tarifvertrag des privaten Omnibusgewerbes und nicht unter den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Dennoch warnt auch naldo für Montag vor "erheblichen betrieblichen Störungen auf den Schienenstrecken und im Busverkehr". Busse, die zum Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) oder zum Südbadenbus (SBG) und damit zur Deutschen Bahn gehören, fahren am Montag nicht, teilte die EVG mit.

Kreis Calw rechnet mit Busausfällen

Auf der Linie 19 zwischen Tübingen und Rottenburg kann es zu Ausfällen kommen, denn die Linie wird sowohl von den Stadtwerken als auch von der RAB betrieben. Im Kreis Calw stehen die Busse einiger Linien am Montag ebenfalls still, so das Calwer Landratsamt. Der Reutlinger Stadtverkehr geht hingegen nicht von Einschränkungen aus.

Kein regulärer Betrieb am Stuttgarter Flughafen

Der Stuttgarter Flughafen warnt Fluggäste auf der Webseite: Ein regulärer Flugbetrieb sei am Montag ganztägig nicht möglich. Zudem sei die Anreise zum Flughafen erschwert. Passagiere sollten sich bei ihrer Airline über den Flugstatus informieren und nicht zum Flughafen kommen.