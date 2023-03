Rund um den Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben kommt es am Montag zu Verkehrsbehinderungen. Das liegt nicht nur am groß angelegten Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr.

Alle Züge und viele Busse stehen in der Region Bodensee-Oberschwaben heute still. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Zudem sorgen ab heute auch neue Baustellen für Behinderungen.

Stillstand auf den Schienen - Busverkehr rollt teilweise

Betroffen vom Warnstreik sind nicht nur Züge der Deutschen Bahn. Da laut ver.di auch die Mitarbeiter der Stellwerke zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind, können auch andere Züge nicht fahren. Der Warnstreik trifft so etwa auch andere Anbieter, wie die Schweizer und Österreichischen Bundesbahnen oder auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn.

Betroffen vom Warnstreik sind auch die roten DB Regio Busse. Inwieweit es darüber hinaus im Busverkehr zu Beeinträchtigungen kommt, ist in den Städten und Kreisen in der Region unterschiedlich. Die Stadtbusse in Friedrichshafen, Ravensburg und Weingarten fahren beispielsweise gar nicht oder nur eingeschränkt. Der Bus- und Fährbetrieb der Stadtwerke Konstanz wird nicht bestreikt. Auch die Fähre Friedrichshafen-Romanshorn und der Katamaran Friedrichshafen-Konstanz fahren planmäßig, so die Betreiber.

Die Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn fährt planmäßig. SWR Martin Hattenberger

Trotz der Ankündigung des Warnstreiks sind am Stadtbahnhof in Friedrichshafen am Morgen mehrere Reisende gestrandet. SWR-Reporter Martin Hattenberger hat sich am Morgen ein Bild von der Lage gemacht.

Von den Streiks sind in der Region auch Schulbusse betroffen. An der Gemeinschaftsschule Graf Soden in Friedrichshafen ist davon allerdings nichts zu spüren. Die Klassenzimmer an ihrer Schule seien voll, sagt Schulleiterin Iris Engelmann. Zehn von rund 750 Schülerinnen und Schülern fehlen am Montag. Das sei sogar deutlich weniger als an anderen Tagen, so Engelmann. Das liege unter anderem daran, dass die Schule Eltern und Schülerinnen und Schüler rechtzeitig auf den Streik hingewiesen habe.

Neue Baustellen sorgen für zusätzliche Probleme

Wer wegen des Streiks aber auf das eigene Auto umsteigt, muss vor allem am See mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. Dort ist die B31 zwischen Kressbronn und Eriskirch aufgrund von Bauarbeiten ab heute monatelang halbseitig gesperrt. Die Bundesstraße ist eine viel befahrene Strecke für Pendlerinnen und Pendler. Es sind Umleitungen eingerichtet.

In Friedrichshafen ist außerdem die Ortsdurchfahrt aufgrund von Bauarbeiten erschwert. Auch in Konstanz beginnen heute Arbeiten für den Lärmschutz am Waldsiedlungstunnel an der B33. Dort soll der Verkehr erst in der kommenden Woche davon beeinträchtigt werden.