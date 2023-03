Warnstreik trifft auch Verkehr in der Region Bodensee-Oberschwaben

Im Rahmen des bundesweiten großen Warnstreiks am kommenden Montag wird es auch in der Region Bodensee-Oberschwaben zu Arbeitsniederlegungen kommen. Wo genau, ist noch offen.

Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und die Gewerkschaft ver.di weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Unter anderem seien der Fern-, Regional- und Nahverkehr, Flughäfen und Autobahngesellschaften betroffen.

"Nah- und Fernreisen möglichst vermeiden"

Der Geschäftsführer Rainer Geis vom ver.di Bezirk Südbaden Schwarzwald spricht eine Reisewarnung aus: Nah- und Fernreisen sollten am Montag möglichst vermieden werden. Für den Weg zur Arbeit solle mehr Zeit eingeplant werden. Erstmals sei es gelungen, so Geis, dass die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und ver.di zusammen am selben Tag streiken.

Auch Fahrgäste des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben, kurz "bodo", müssen mit flächendeckenden Ausfällen rechnen, teilte das Unternehmen mit. Dennoch sei es möglich, dass vereinzelt Fahrten stattfinden würden. Welche dies allerdings konkret seien, könne nicht angegeben werden. Zuständig seien die ausführenden Busunternehmen. Fahrgäste werden gebeten, sich dort zu informieren, denn die Online-Auskünfte seien am Montag nicht zuverlässig, so "bodo".

Kein Streik am Flughafen Friedrichshafen

Laut Bodensee-Airport trifft der angekündigte Streik nicht den Flughafen Friedrichshafen. Zwar sei zu erwarten, dass die Flüge der Lufthansa von und nach Frankfurt ausfallen, der restliche Flugbetrieb am Bodensee-Airport werde jedoch planmäßig laufen. Zudem würden wieder umgeleitete Flüge aus Stuttgart erwartet, die in Friedrichshafen abgefertigt werden.

Stadtwerke Konstanz nach eigenen Angaben nicht betroffen

Die Stadtwerke Konstanz beteuerten am Donnerstag, nicht von dem Streik betroffen zu sein. So würden sowohl die Busse als auch die Fähren Meersburg-Konstanz und Friedrichshafen-Romanshorn fahrplanmäßig fahren. Auch der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz werde fahren.

Ver.di will durch den weiteren Warnstreik den Druck für die am Montag beginnende dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen erhöhen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.

Arbeitgeberseite zeigt kein Verständnis

Die Arbeitgeberseite sieht die Streikankündigung kritisch. "Ein solcher Streiktag ist nicht o.k. in einer Situation, in der Forderung und Angebot zwar noch auseinander liegen, aber die dritte Verhandlungsrunde unmittelbar ansteht", sagte die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber, Karin Welge, am Donnerstag in Berlin. "Die Gewerkschaften sollten aufpassen, dass sie nicht überziehen."