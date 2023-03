Am Mittwoch finden in der gesamten Region Bodensee-Oberschwaben Warnstreiks im Öffentlichen Dienst statt. Schwerpunkte sind Friedrichshafen und Konstanz. Auch ein Krankenhaus wird bestreikt.

Im Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch zu einem großen Warnstreiktag in der Region Bodensee-Oberschwaben auf. Kitas werden geschlossen, Busse fahren nicht, der Müll bleibt liegen. Auch das Klinikum in Konstanz wird bestreikt. Zentrale Kundgebungen finden in Friedrichshafen und Konstanz statt.

Warnstreiks wird es am Mittwoch laut ver.di in den Kreisen Bodensee, Ravensburg und Konstanz geben - betroffen sind Rathäuser und Landratsämter, Straßenmeistereien, Kitas, Bauhöfe und andere kommunale Einrichtungen. So wird der Ordnungsdienst mancherorts am Mittwoch keine Knöllchen verteilen. Biomüll und Gelbe Säcke bleiben liegen.

Warnstreik auch am Klinikum Konstanz

In Konstanz wird am Mittwoch auch das Krankenhaus bestreikt, dort ist eine Station der Chirurgie betroffen. Patienten werden aber rechtzeitig in andere Abteilungen verlegt, heißt es von einer Kliniksprecherin. Außerdem fahren in Konstanz keine Busse. Die Fähre von Konstanz nach Meersburg ist diesmal nicht vom Warnstreik betroffen. Anfang März waren die Fähren wegen eines Warnstreiks einen Tag lang im Hafen geblieben.

Zentrale Kundgebungen in Konstanz und Friedrichshafen

In Konstanz kommen die Beschäftigten am Mittag in der Innenstadt zu einer Kundgebung zusammen. Hauptrednerin ist die stellvertretende ver.di Landesbezirksleiterin Hanna Binder. Streikende aus dem Raum Oberschwaben werden mit neun Bussen am Mittwochmorgen nach Friedrichshafen fahren. Dort ist am Vormittag ein gemeinsamer Demonstrationszug durch die Stadt geplant.