Für kommenden Montag haben die Gewerkschaften ver.di und EVG zum großen Streik aufgerufen. Züge und Busse fallen in Karlsruhe und Baden-Baden aus. Auch am Flughafen wird gestreikt.

Der angekündigte bundesweite Warnstreik kommenden Montag hat auch wieder Auswirkungen auf die Region Karlsruhe. Pendlerinnen und Pendler müssen mit zahlreichen Zugausfällen und Verkehrsbehinderungen rechnen.

Linien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe fahren nicht

In Karlsruhe und Baden-Baden wird ab Montag null Uhr der Nahverkehr bestreikt. Betroffen sind wie bei den letzten Streiks auch diverse Buslinien und die Karlsruher Bahnlinien 1-5, 8 und S2. Bei den restlichen S-Bahnlinien rechnet die Gewerkschaft ver.di mit keinen größeren Ausfällen. Dafür ist aber der Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn betroffen, da neben ver.di auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu dem bundesweiten Streiktag aufgerufen hat.

Flüge am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden können wohl stattfinden

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) beteiligt sich das Bodenpersonal an der Aktion. Die meisten Flüge werden laut ver.di-Bezirksgeschäftsführer Thorsten Dossow aber stattfinden. Auch die Autobahnmeisterei in Karlsruhe streikt. Die bundesweite Aktion soll am Dienstagfrüh um 3 Uhr beendet sein.

Schiffahrt auf dem Rhein ebenfalls betroffen

Auch die Schifffahrtsverwaltung Oberrhein soll bestreikt werden. Laut einer Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt könnte für den Rhein bei Karlsruhe die Schleuse Iffezheim betroffen sein. Dadurch könnte der Schiffsverkehr eingeschränkt werden, heißt es in einer Mitteilung.