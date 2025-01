Beschäftigte der städtischen Entsorgungs-Betriebe haben immer wieder große Plastikteile in Gelben Säcken entdeckt. Diese gehören zu illegal entsorgten Öltanks. Die Polizei ermittelt.

In Ulm sind immer wieder Gelbe Säcke aufgetaucht, in denen Unbekannte zersägte Öltanks entsorgt haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, befanden sich an den etwa 80 mal 40 Zentimeter großen Plastikteilen Rückstände von Altöl. Derartige Öltanks müssen eigentlich von professionellen Fachbetrieben entsorgt werden, heißt es dazu weiter.

Illegal entsorgte Öltanks in Gelben Säcken

Beschäftigte der Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU) wurden laut einem Sprecher der Polizei erstmals im Dezember auf die großen Kunststoffteile in Gelben Säcken aufmerksam. Es müsse sich um Öltanks gehandelt haben, die vorher in Gebäuden installiert waren. Die Tanks seien zersägt, in Säcke gepackt und am Straßenrand zu anderen Gelben Säcken gestellt worden.

Die Polizei bestätigte Fundorte im gesamten Ulmer Stadtgebiet, von Böfingen über die Innenstadt bis zum Eselsberg. Unklar ist noch, wie viele Öltanks auf diese Weise unerlaubt entsorgt wurden.

Die Abteilung Gewerbe/Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Unsachgemäße Entsorgungen von Sperr- und Sondermüll kommen laut einem Sprecher der Polizei immer wieder vor. Erst im Dezember hatten Unbekannte bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) 65 Autoreifen in ein Waldstück gekippt.