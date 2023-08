per Mail teilen

Viele Biotonnen enthalten nicht nur das, was dort reingehört. Fremdstoffe sind aber ein Problem. Deshalb testet die Stadt Neu-Ulm derzeit ein intelligentes Müllfahrzeug.

In jeder zehnten Biotonne in Neu-Ulm stecken nach Angaben der Stadtverwaltung Materialien, die dort nicht rein gehören. Deshalb testet die Stadt jetzt ein Müllfahrzeug, das Fremdstoffe im Biomüll erkennt. Denn Biomüll wird weiter verarbeitet, Plastik, Glas und andere Fremdstoffe werden da zum Problem.

Derzeit testet die Stadt Neu-Ulm ein "intelligentes" Müllfahrzeug, es soll über Sensoren Fremdstoffe im Biomüll erkennen. Pressestelle Stadt Neu-Ulm

Von außen sieht der Müllwagen ganz normal aus. Der Unterschied liegt in der Technik. Denn der Testwagen verfügt über moderne Sensortechnik, die mit einem Magnetfeld die Tonnen checkt. Wird eine Biotonne am Fahrzeug hochgefahren, erkennen die Sensoren Fremdstoffe, die nicht in den Biomüll gehören.

Ein Drittel der Biotonnen falsch befüllt

Im ersten Testlauf im Juli prüfte die Technik im Müllfahrzeug in zweieinhalb Stunden in Neu-Ulmer Stadtteilen insgesamt knapp 230 Biotonnen. Mehr als ein Drittel davon, nämlich 84, seien mit Fremdanteilen durchmischt gewesen, heißt es auf der Internetseite der Stadt.

Tetrapack und Plastik gehören nicht in die Biotonne. Sensortechnik im Müllfahrzeug, das die Stadt Neu-Ulm derzeit testet, identifiziert solche Tonnen. Bayerischer Rundfunk, Peter Allgaier

Die Konsequenz ist: Die komplette Tonne wird nicht geleert, sondern wieder an den Platz zurück gestellt. Außerdem werden die jeweiligen Eigentümer schriftlich informiert. Denn für die Weiterverwertung von Biomüll ist wichtig, dass er möglichst rein ist.

Aus Biomüll wird auch Kompost

Aus Biomüll wird nicht nur Strom und Wärme erzeugt. Übrig bleibt auch wertvoller Kompost. Dafür müssen allerdings Grenzwerte eingehalten werden. Die Firma KSK Kompostierungs-Service Käßmeyer GmbH aus Berkheim im Unterallgäu verwertet die Abfälle.

Fremdstoffe wie Plastik im Biomüll erschweren nicht nur die Weiterverarbeitung. Auch im Kompost sind sie ein Fremdkörper. Bayerischer Rundfunk, Peter Allgaier

Kompost darf nach Auskunft von Geschäftsführer Alexander Eberhardinger maximal 0,5 Prozent Störstoffe im fertigen Produkt haben. Materialien wie Plastik, Glas oder Metalle gehören da nicht rein.

"Denn keiner will Folien, Kunststoffe oder Metalle auf seinem Acker haben, wenn er den [Kompost] ausbringt, auch nicht zuhause im Garten in der Blumenerde."

Die Stadt Neu-Ulm will noch in diesem Jahr ein neues Biomüllfahrzeug anschaffen und dafür rund 220.000 Euro ausgeben. Sie weist alle Bürgerinnen und Bürger auf ihrer Internetseite nochmals darauf hin, nur zugelassene Stoffe in die Biotonne zu werfen.