Auf dem Marktplatz von Ehingen hat es am Dienstagmittag einen ungewöhnlichen Unfall gegeben: Ein Linienbus blieb an einem Marktstand hängen und schleifte ihn meterweit mit.

In Ehingen (Alb-Donau-Kreis) hat ein Bus am Dienstag das Vordach eines Marktstandes gerammt und den Stand mehrere Meter mitgeschleift.

Frontscheibe und Außenspiegel des Busses nach Unfall beschädigt

Auf Fotos vom Unfallort ist zu sehen, dass die Frontscheibe und einer der Außenspiegel des Linienbusses beschädigt wurden. Auch der Stand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Bus prallte schließlich gegen einen stehenden Transporter.

Während des Unfalls waren etwa 40 Passagiere im Linienbus. Verletzt wurde niemand. Auch ein Mann, der sich in dem Verkaufsanhänger befand, blieb unverletzt.

Der 63-jährige Linienbus-Fahrer hätte nach Polizeiangaben gar nicht über den Marktplatz fahren dürfen, da dieser wegen des Wochenmarktes noch gesperrt war. Die Polizei schätzt den Schaden am Bus auf 8.000 Euro, am Anhänger auf 5.000 Euro und am Transporter auf 4.000 Euro.