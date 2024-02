Großbrand zerstört Bauernhof in Langenau

per Mail teilen

Auf einem Bauernhof in Langenau (Alb-Donau-Kreis) ist in der Nacht zu Sonntag ein Großbrand ausgebrochen. Für zwei Pferde kam jede Hilfe zu spät. Es entstand hoher Schaden.

Auf einem Bauernhof mitten in der Stadt Langenau ist am Sonntag kurz nach Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt, aber zwei Pferde starben in den Flammen.

Die Feuerwehrwehr war mit mehr als 100 Kräften im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Sie löschte auch von zwei Drehleitern aus. z-media, Ralf Zwiebler

Stall mit Tieren brennt

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in einem Maschinenschuppen ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es griff auf einen Stall über, in dem laut Zeugen vor Ort rund 70 Rinder und einige Pferde untergebracht waren.

Großeinsatz für die Feuerwehr

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen, unterstützt von Kräften des THW und des DRK. Löschwasser wurde auch aus einem mehrere hundert Meter entfernten Fluss geholt. Notfallseelsorger kümmerten sich um die betroffene Familie. Der Langenauer Bürgermeister Daniel Salemi (parteilos) kam zur Unglücksstelle.

Beim Brand eines Bauernhofes in Langenau (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Pferde verendet. Der Schaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro. z-media, Ralf Zwiebler

Hoher Schaden durch Brand

Mit Ausnahme der zwei Pferde konnten die Tiere auf eine Weidefläche gebracht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag hinein. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar.