Bei einem Brand in Achstetten (Kreis Biberach) sind in der Nacht zum Samstag drei Gbeäude abgebrannt. In einer Scheune war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch den Funkenflug gingen zwei weitere Gebäude in Flammen auf.

Beim Brand einer Scheune in Achstetten (Kreis Biberach) fingen durch Funkenflug zwei weitere Scheunen Feuer. Ralf Zwiebler

Die Feuerwehr ließ diese kontrolliert abbrennen. Es gab keine Verletzten. Zur Schadenshöhe und Brandusache konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.