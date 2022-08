per Mail teilen

Nach dem Chemieunfall im Mannheimer Mühlauhafen ist noch unklar, wann genau der Container mit den Gefahrgutfässern geöffnet werden kann. Er wird noch mit Wasser gekühlt.

Die Lage im Hafen sei unverändert stabil, sagte Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) am Freitagnachmittag. Noch immer sei aber unklar, wann der Container mit den knapp 200 Hydrosulfit-Fässern geöffnet werden könne. Derzeit müsse er weiter gekühlt werden. Am Wochenende werde sich daran nichts ändern, so Specht, auch nicht bei einem eventuellen Starkregen oder bei Gewittern.

Laut Specht erarbeiten die beteiligten Einsatzkräfte und Unternehmen ein Konzept für die Bergung des Containers und die Entsorgung des giftigen Stoffes, auch für den Fall, dass der Container nicht geöffnet werden kann.

90 Prozent des Container-Terminals wieder im regulären Betrieb

Inzwischen konnten laut Specht 90 Prozent des Containe-Terminals im Mühlauhafen wieder für den regulären Betrieb freigegeben. Es bestehe keien Gefahr für die dort tätigen Unternehmen, auch für die Bevölkerung habe sich nichts geändert.

Messsonden und Mini-Kamera sollen in den Container eingeführt werden

Feuerwehr-Kommandant Thoms Näther erläuterte am Freitagnachmittag die geplanten Schritte im Detail. Wenn in den nächsten Tagen die Temperatur weit genug sinkt, soll das Innere des Containers durch kleine Messsonden erforscht werden. Außerdem soll eine endoskopische Kamera in den Container eingeführt werden, um sich ein klareres Bild verschaffen zu können. Sorge mache ihm der Einsatz nicht.

"Wir geben derzeit cirka 1.000 Liter Wasser pro Minute auf den Container ab."

Nach wie vor unbekannt ist die Ursache des Chemieunfalls. Warum sich das Hydrosulfit am Dienstag selbst entzündete, müsse später geklärt werden, so Näther.

Chemieunfall in Mannheim: 17 Verletzte

Die von der Ludwigshafener BASF für den Export in die Türkei bestimmten Fässer hatten sich am Dienstagnachmittag selbst entzündet. Dabei wurden Schwefeldioxide und andere Schwefelsalze freigesetzt. Die Gaswolke, die sich dadurch bildete, war bis zu 150 Meter hoch. Die Ursache für die Selbstentzündung ist noch unklar und kann nach Angaben der Experten erst ermittelt werden, wenn die Fässer geöffnet wurden. Sie enthalten laut BASF 22 Tonnen Hydrosulfit, das als Bleichmittel verwendet wird.

17 Polizisten sowie ein Kranführer wurden bei dem Chemie-Unfall nach Angaben der Einsatzleitung verletzt. Anwohnerinnen und Anwohner sollen laut Stadt nach wie vor ihre Fenster nur zum Stoßlüften öffnen und ansonsten geschlossen halten. Dies sei aber lediglich eine vorbeugende Maßnahme. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.