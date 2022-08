In mehreren Regionen Baden-Württembergs sorgte Starkregen für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. Die Wassermassen erschwerten zeitweise auch die Arbeit der Einsatzkräfte.

Unwetter haben am Freitagabend in mehreren Regionen Baden-Württembergs für Überflutungen gesorgt. Im Rhein-Neckar-Kreis lag der Schwerpunkt in Walldorf und in den Gemeinden Nußloch, Wiesloch und Sandhausen. Die Feuerwehr pumpte insgesamt 150 Keller aus, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Die Einsätze zogen sich bis in den frühen Samstagmorgen hin. Die Feuerwehren hatten demnach in der Nacht rund 300 Einsätze zu bewältigen. Um die vollgelaufenen Keller in Sandhausen zu bewältigen, wurden Feuerwehrkräfte aus umliegenden, weniger betroffenen Gemeinden, zusammengezogen. Die dortigen Anwohnerinnen und Anwohner berichteten, dass das Wasser aus der Toilette geschossen sei und auch aus anderen Öffnungen in die Häuser drückte.

Überschwemmte Straßen beeinträchtigten zeitweise auch die Arbeit der Rettungskräfte. Verletzte seien in Folge des Unwetters bislang aber nicht gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis in Ladenburg am Freitagabend. Es entstand Sachschaden in den Kellern. Die Feuerwehr Walldorf im südlichen Rhein-Neckar-Kreis sprach am frühen Samstagmorgen auf Twitter von über 230 Einsätzen aufgrund des Unwetters. Das Wasser stand in Walldorf phasenweise bis zu 20 Zentimeter hoch auf der Straße.

Unwetter: Über 231 Einsätze wurden bislang abgearbeitet in Walldorf mit unzähliger Unterstützung von auswertigen Feuerwehren, THW sowie DRK OV Walldorf - wir berichten nach #Einsatz #Feuerwehr #Walldorf #FreiwilligeFeuerwehr #firefighter #firefighterlife #blaulicht #Unwetter https://t.co/5Oi7l7Lv9t

Auch Überflutungen auf der A8 bei Pforzheim und im Ortenaukreis

Im Ortenaukreis in Zell am Harmersbach gab es nach Auskunft der regionalen Leitstelle einen Mini-Erdrutsch, dort sackte ein Hang auf eine Straße ab. Außerdem liefen auch dort Keller voll und Straßenzüge wurden überflutet, wie ein Sprecher der Leitstelle in Offenburg sagte. "Inzwischen sind aber alle Einsätze abgearbeitet", meinte er am Freitagabend.

Wegen Wassermassen und Geröll auf der Fahrbahn musste auch die Autobahn 8 bei Pforzheim kurzzeitig gesperrt werden. Menschen oder Fahrzeuge seien aber nicht zu Schaden gekommen, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Pforzheim. In Fahrtrichtung Stuttgart war die rechte Fahrbahn und die Autobahnauffahrt Pforzheim-Ost ab 18 Uhr blockiert, gegen 21:30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Blitzeinschlag setzt Lagerhalle in Brand

In Weingarten (Baden) im Kreis Karlsruhe ist in der Nacht auf Samstag nach einem Blitzeinschlag eine 3.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Das Feuer bereitete sich nach Angaben der Polizei auf den gesamten Lagerhallenkomplex aus. In dem Gebäude ist unter anderem ein KFZ-Betrieb untergebracht. Weiter angeheizt wurden die Flammen durch in einer Lackiererei gelagerte Lacke.

Aufgrund der schnellen Ausbreitung der Flammen rückten Einsatzkräfte aus umliegenden Regionen zum Löschen an. Allerdings waren die Straßen wegen des nächtlichen Unwetters nur schwer zu befahren, weshalb die Feuerwehr zunächst nur schwer vorankam. Auch deshalb dauerten die Löscharbeiten am Samstagmorgen noch an. Laut Polizei werde der Einsatz voraussichtlich noch den ganzen Tag über andauern. Umliegende Häuser wurden sicherheitshalber evakuiert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar - ein Polizeisprecher schätzte, die Summe könne in die Millionen gehen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen eine brennende Lagerhalle in Weingarten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Einsatz-Report24 | Waldemar Gress

Unwetter auch auf Bodensee-Insel Reichenau

Auch über das Stadtgebiet Konstanz, den Bodanrück und die Bodensee-Insel Reichenau (beide Kreis Konstanz) zog eine Gewitterfront mit Starkregen hinweg. Deswegen kam es in mehreren Gebäuden auf der Insel, sowie auf dem Festland im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl und in Allensbach zu mindestens 50 Wassereinbrüchen in Kellern und Wohnungen.

Ebenso hat starker Regen in Schwäbisch Hall für einige überflutete Keller gesorgt. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn sei es dagegen ruhig geblieben.

DWD warnt vor Starkregen und Hagel in BW

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Freitagabend auch für die Region Stuttgart und Südbaden vor schweren Gewittern gewarnt. Auch Starkregen und Hagel waren möglich.