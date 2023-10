Großbrand auf Bauernhof in Neresheim - Löscharbeiten bis in die Nacht

Nach einem Großbrand auf einem Bauernhof in Neresheim (Ostalbkreis) war die Feuerwehr bis in die Nacht im Einsatz. In einem Nebengebäude konnten 130 Rinder gerettet werden.

Bis in die Nacht war die Feuerwehr bei einem Großbrand auf einem Aussiedlerhof bei Neresheim-Dorfmerkingen (Ostalbkreis) mit den Löscharbeiten beschäftigt. Laut Polizei hatte sich das Feuer am Mittwoch zunächst in einer Heulagerhalle entfacht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Nachbargebäude verhindern, in dem 130 Rinder untergebracht waren. Brand auf Bauernhof - Löscharbeiten bis in die Nacht Ein Großaufgebot der Feuerwehr war sofort alarmiert worden, als das Feuer gegen Mittag ausbrach. Menschen wurden laut einem Bericht der Polizei nicht verletzt. Eines der Tiere musste eingeschläfert werden. Wegen einer Rauchentwicklung kam es in den Morgenstunden des Donnerstags im Bereich Dorfmerkingen, Unterriffingen und Oberriffingen zu einer Warnung. Diese besteht aktuell nicht mehr. Ursache unklar Wie es zum dem Feuer kam, ist noch nicht klar. Den Großeinsatz der Feuerwehr hatten auch benachbarte Landwirte unterstützt. Sie brachten mit ihren Traktoren Wasser zum Brandort, so ein Polizeisprecher. Zur Schätzung der Schadenshöhe soll ein Gutachter eingesetzt werden. Sie könnte laut Polizei im Millionenbereich liegen.