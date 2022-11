Klimaaktivisten blockieren B29 bei Aalen

per Mail teilen

Auf der B29 im Ostalbkreis gab es am Montagmorgen eine Aktion von Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation". Sie blockierten die Strecke von Schwäbisch Gmünd nach Aalen.

Sogenannte Klima-Kleber hatten sich am Montagmorgen auf der B29 im Ostalbkreis mit den Händen auf dem Asphalt festgeklebt und für einen Stau gesorgt. Die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockierten die Strecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen. Es war die erste Aktion außerhalb großer Städte. Inzwischen konnte diese aufgelöst werden.

Die Polizei war mit 20 Kräften im Einsatz. Zur Beobachtung der Situation wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, hieß es gegenüber dem SWR.

Aktion von Klimaaktivisten: Langer Stau auf der B29

Vier Männer hatten sich auf die Straße gesetzt, um gegen die ihrer Meinung nach viel zu lasche Klimapolitik zu protestieren. Die knapp zweistündige Aktion sorgte für mehrere Kilometer Stau im Berufsverkehr.

Viele Autofahrer waren wütend. Ähnliche Aktionen hat es bisher eher in Berlin oder München gegeben, doch die Aktivisten wollen nach eigenen Angaben nun "mehr in die Fläche“, um mehr Menschen zu erreichen, hieß es.

Langer Stau am Montagmorgen auf der B29 zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd wegen einer Aktion von Klimaaktivisten. SWR Hannah Schulze

Neben Kritik für solche Klebe-Aktionen erhielten die "Klima-Kleber" am Montag auch viel Zustimmung, so einer der Aktivisten. Die Aktivisten der "Letzten Generation“ fordern bei ihren Aktionen unter anderem ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und die Einführung eines bezahlbaren Personennahverkehrs durch ein 9-Euro-Ticket. Der Weg der Störung und des zivilen Widerstandes sei der richtige, da Demos nicht zum Ziel führen würden, hieß es am Montag.