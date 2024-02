Monatelang haben Ratten Passanten und Gewerbetreibende in Tuttlingen aufgeschreckt. Die Tiere sind durch Essensreste angelockt worden. Ausgelegtes Gift hat die Ratten dezimiert.

Tuttlingen scheint das Rattenproblem im Griff zu haben. Laut Stadtverwaltung haben ausgelegte Giftköder Wirkung gezeigt. Ratten wird es zwar immer noch in der Stadt geben, sie auszumerzen sei unmöglich, so Pressesprecher Arno Specht. Immerhin laufen sie jetzt nicht mehr einfach auf der Straße herum.

Futter für Tauben hatte Ratten angelockt

Die Tiere waren vermehrt im Tuttlinger Gewerbegebiet Nord aufgefallen. Eine Spezialfirma hatte daraufhin Gift ausgelegt. Essensreste hatte die Ratten angelockt. Dafür verantwortlich sei vor allem eine Frau, die damit Tauben füttern wollte, so das Ordnungsamt. Aber auch andere Passanten hätten immer wieder Brot, Körner und Gebäckreste ausgelegt. Die "Täter" müssen ein Bußgeld zahlen, denn Taubenfüttern ist in Tuttlingen wie in anderen Städten auch verboten.

Wegen der angelockten Ratten wurden in Tuttlingen Giftköder ausgelegt. Sie scheinen gewirkt zu haben. SWR

Tauben vermehren sich in Tuttlingen gut

In der Stadt Tuttlingen vermehren sich Tauben besonders gut. Das liege an der speziellen Bebauung mit alten Häusern, so Pressesprecher Specht. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es einen großen Stadtbrand. In der Folge hat man man zwischen den Häusern jeweils einen kleinen Spalt gelassen. Diese schmale Brandschutzgasse ist idealer Nistort für Tauben. Das Taubenproblem habe die Stadt nicht im Griff, von einer Rattenplage könne man aber nicht mehr sprechen, so Specht.