Köder auf dem Sportplatz: Polizei Landau warnt vor Rattengift

In Siebeldingen im Kreis Südliche Weinstraße hat offenbar jemand Giftköder ausgelegt. Die Polizei Landau warnt deswegen Eltern und Besitzer von Hund oder Katze.

In diesem Fall hat ein aufmerksamer Passant wohl Schlimmeres verhindert. Gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Polizei Landau darüber informiert, dass am Siebeldinger Sportplatz ein mutmaßlicher Giftköder herumliegt. Eine Streife sah sich das umgehend genauer an - und tatsächlich: "Das war allem Anschein nach Mäuse- oder Rattengift'", sagt ein Polizeisprecher auf SWR-Nachfrage.

Rattengift liegt offen am Sportplatz in Siebeldingen herum

Das mutmaßliche Gift war demnach nicht eingepackt oder, wie in anderen Fällen, in einem Stück Wurst versteckt. Vielmehr lag die Substanz offen auf dem Boden. Die Polizei hat alle Spuren beseitigt und gesichert. Trotzdem warnt sie die Bevölkerung im Raum Siebeldingen.

Polizei Landau: "Passen Sie auf ihre Kinder und Hunde auf"

Eltern sollten im Moment besonders auf ihre Kinder aufpassen, wenn sie draußen spielen. Auch Hundehalter sollten beim Gassigehen in Siebeldingen vorsichtig sein. Bei Katzen, die draußen unterwegs sind, sei das natürlich schwieriger. Hinweise zu dem ausgelegten Rattengift nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341 2870 entgegen.