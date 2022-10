Tuttlingen geht gegen Tauben-Problem vor

In der Stadt Tuttlingen gibt es ein Tauben-Problem. In der Innenstadt und im Ludwigstal werden die Vögel immer wieder mit Körnerfutter angelockt. Wer erwischt wird, muss zahlen.

Tauben zu füttern, ist in der Stadt verboten. Darauf weist die Stadtverwaltung Tuttlingen in einer Mitteilung hin und droht mit hohen Bußgeldern. Mit Tierschutz habe das Ausbringen von aberwitzigen Mengen an Taubenfutter nichts zu tun, stellte der Ordnungsamtsleiter Benjamin Hirsch klar. Je häufiger sie gefüttert würden, desto stärker vermehrten sie sich. Dabei führe das Leben in der Innenstadt an meist engen und stark verschmutzten Plätzen für die Tauben ins Elend.

"Wir haben mittlerweile auch Probleme mit Ratten, die sich das Futter ebenfalls schmecken lassen."

Bußgeld für Taubenfütterung in Tuttlingen

Das verteilte Körnerfutter in der Innenstadt ziehe nicht nur Tauben in Schwärmen an, sondern auch Ratten, so die Stadtverwaltung. Erst kürzlich habe der Kommunale Ordnungsdienst eine Frau beim Tauben-Füttern erwischt. Sie müsse nun mit einem Bußgeld von 200 Euro rechnen. Der Ordnungsdienst werde weiterhin konsequent gegen die verbotene Taubenfütterung vorgehen, heißt es aus dem Tuttlinger Rathaus.