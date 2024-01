Herrenberg: Problem mit Ratten an Grundschule wohl gelöst

Das Rattenproblem an einer Grundschule in Herrenberg ist nach Angaben der Stadtverwaltung behoben. Nach Ende der Ferien können die Kinder die Klassenräume wieder nutzen.

Aufatmen in Herrenberg (Kreis Böblingen): Das Rattenproblem in der Pfalzgraf-Rudolf-Schule ist laut Stadtverwaltung behoben. Ab nächster Woche kann der Unterricht wieder regulär beginnen. Eine entsprechende Benachrichtigung ist am Dienstagnachmittag an die Eltern der Schülerinnen und Schüler rausgegangen: Ab Montag findet der Unterricht wieder nach Stundenplan statt.

Alle Räume der Schule nach den Ferien wieder nutzbar

Die vergangenen Wochen habe ein Schädlingsbekämpfer keine von Ratten angefressenen Köder mehr feststellen können. Nun sollen alle betroffenen Bereiche der Schule nochmals professionell gereinigt und desinfiziert werden. Dann könnten alle Räume des Schulhauses wieder ohne gesundheitliche Bedenken genutzt werden, so die Stadtverwaltung.

Klassenzimmer nach Fund von Rattenkot gesperrt

Begonnen mit der Rattenbekämpfung hatte man Anfang Dezember. Damals war Kot der Nager in der Schule festgestellt worden. Stadt und Schule sperrten daraufhin alle Räume im Erdgeschoss ab. In den verbleibenden Klassenzimmern fand bis zum Beginn der Weihnachtsferien Schichtunterricht statt.