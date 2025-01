Narri, Narro! Die schwäbisch-alemannische Fasnet nimmt in der Region Neckar-Alb Fahrt auf. Von Narrenpartys über Umzüge und Brauchtumsabende - es regiert der Unsinn.

An Dreikönig sind in Baden-Württemberg viele Narrenzünfte offiziell mit Häsabstauben, Einschnellen und Narrenbaumsetzen in die "fünfte Jahreszeit" gestartet. Ein Narrenfahrplan für die Region bis zum Schmotzigen:

Fasnet startet mit vielen Jubiläen

Gleich mehrere Narrenzünfte starten am Wochenende in die schwäbisch-alemannische Fasnet mit großen Jubiläumsfeiern. So zum Beispiel auch die Narrenzunft Wachendorf aus Starzach (Kreis Tübingen). 30 Jahre gibt es sie mittlerweile. Gefeiert wird das nach Angaben der Zunft am 11. Januar unter anderem mit einem bunten Jubiläumsumzug durch Wachendorf mit 2.000 Hästrägern. Los geht es um 15:01 Uhr.

Wie hier im oberschwäbischen Ochsenhausen starten einige Vereine in der Dunkelheit mit einem Nachtumzug in die Fasnet. so auch die Narren in Haigerloch. SWR Edi Graf

Ähnliches haben die Narrenzünfte Gruol aus Haigerloch und Narrhalla Boll aus Hechingen-Boll (beide Zollernalbkreis) vor. Sie feiern am Wochenende jeweils ihr schnapszahliges Jubiläum. Das 33-jährige Jubiläum der Zunft Gruol beginnt in Haigerloch am 10. Januar mit einem Nachtumzug. Für das Wochenende stehen dann Jubiläumsparty und Jubiläumsumzug an.

Halb Mensch, halb Tier. Figuren wie den "Hagamann" findet man beim Tiermasken-Umzug der Narrhalla Boll am 12. Februar. SWR Edi Graf

Zum 44-jährigen Bestehen der Narrhalla Boll geht's beim Tiermasken-Umzug im Hechinger Teilort wild her. Füchse, Bären, Sauen: Insgesamt 24 verschiedene Tiermasken-Gruppen aus der Region ziehen am 12. Januar nachmittags um 13:33 Uhr durch Boll und läuten die Fasnet ein. Weitere große Umzüge gibt es am Wochenende unter anderem auch in Münsingen (Kreis Reutlingen) und in Oberndorf am Neckar im Stadtteil Beffendorf (Kreis Rottweil) mit dem traditionellen Fackelumzug.

Tiermasken und Nacht-Umzüge mit Fackeln

Im Tübinger Ortsteil Hirschau wird es beim großen Tiermasken-Umzug am 19. Januar um 13:30 Uhr tierisch lustig. Die "Feurigen Hunde" in Hirschau versammeln sich mit Eseln, Dachsen und Co der Tiermasken-Gruppen aus 45 verschiedenen Zünften. Bis zu 1.200 Hästräger machen dann in ihren Tiermasken die Hauptstraße unsicher. Der Tiermasken-Umzug hat schon in der Vergangenheit immer wieder tausende Menschen nach Hirschau gelockt. Dieses Jahr rechnet der Vorsitzende der Narrenzunft Hirschau nach eigenen Angaben mit bis zu 8.000 Besucherinnen und Besuchern.

Beim Tiermasken-Umzug in Hirschau kommen viele verschiedene tierische Hästräger zu Besuch. Der Boller Uhu kommt eigentlich aus Bochingen. SWR Edi Graf

In Schörzingen-Schömberg (Zollernalbkreis) beginnt die Fasnet am 18. Januar mit einem Nacht-Umzug. Mit Fackeln, bunten Kostümen und jeder Menge guter Laune läutet die Narrenzunft Schörzingen die Fasnet-Saison ein.

Kinderfasnet und Hexenorakel

Auch für die kleinsten Narren und Närrinnen ist viel geboten. In Ofterdingen (Kreis Tübingen) gibt es am 1. Februar einen großen Kinderumzug am Rathaus mit anschließender Party in der Burghof-Halle. Auch in Pfullingen und in Reutlingen-Oferdingen geht es zwischen dem 1. und dem 3. Februar bei Kinder-Veranstaltungen heiß her.

Schaurig wird es am 2. Februar in Bühl (Kreis Tübingen) beim Hexenorakel der Daal-Hexa. Um 18:58 Uhr sind dort vor dem Rathaus die Hexen der Narrenzunft Bühl los - mit einem großen Feuer zum traditionellen "Äscha Deida". Wie der Name verrät wird aus der Asche des Feuers von den Hexen die Zukunft für das Jahr 2025 vorhergesagt.

Was das Jahr 2025 wohl bringen mag? Die Daal-Hexa aus Bühl lesen das bei der Fasnet-Tradition "Äscha Deida" aus der Asche eines Feuers am Rathaus. So wird in Bühl die Fasnet eingeläutet. SWR Edi Graf

Närrische Wochenenden bei Ringtreffen

Ende Januar und Anfang Februar schlagen die Narrenherzen dann nochmal höher. In Straßberg (Zollernalbkreis) und Rottenburg (Kreis Tübingen) kommen die verschiedensten Narrenzünfte aus ganz Baden-Württemberg für ihre feierlichen Ringtreffen zusammen. Am 25. Januar laden als erstes die Schmeia-Hexa aus Straßberg zum 42. Landesnarrentreffen des Verbands Württembergischer Karnevalvereine zu sich ein: ein närrisches Wochenenende voll mit großem Kinderumzug, Narrenmesse, närrischem Abend samt Narrenparty und einem großen Umzug am 26. Januar.

Ein ähnlich buntes Großereignis bietet sich in Rottenburg vom 31. Januar bis 2. Februar. "Fasnet en Raudeburg des isch de scheegst uff dr Welt", singen dort schon die Kinder jedes Jahr zur fünften Jahreszeit. Heuer wird die Fasnet in Rottenburg besonders ausgiebig gefeiert. Es ist nämlich nicht nur das 100-jährige Jubiläum des Zunftvereins, sondern gleichzeitig das Narrentreffen der Landschaft Neckar Alb mit einem umfangreichen Programm . Geplant sind laut dem Zunftverein unter anderem ein großer Nachtumzug, eine Narrenmeile und bunte Brauchtumsvorführungen der verschiedenen Narrenzünfte.

100 Jahre Narrenzunft Rottenburg - Landschaftstreffen der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte Einige Höhepunkte: Freitag, 31. Januar 2025 18.30 Uhr Rottenburger Nacht mit Nachtumzug und anschließendem Narrentreiben. Samstag 1. Februar 2025 16 Uhr Eröffnung des Landschaftstreffens auf dem Marktplatz mit Ahlandtanz; anschließend Brauchtumsvorführungen der Gastzünfte auf den Plätzen in der Stadt; buntes Narrentreiben. Sonntag 2. Februar 2025 10 Uhr Strohbärenbinden auf dem Marktplatz Sind beim Lanschaftstreffen in Rottenburg mit dabei: Schellnarren aus Wilflingen. SWR Edi Graf 13 Uhr Großer Umzug der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte 19.01. - 09.03.2025 Jubiläumsausstellung "Jtz isch halt so" in der Zehntscheuer

Er ist auf jeden Fall auch mit dabei: Der Ahland. Er ist die Hauptfigur der Rottenburger Fasnet. Die Narrenzunft wird dieses Jahr besonders ausgiebig feiern. 100-jähriges Jubiliäum und Narrentreffen kommen zusammen. SWR Edi Graf

Weitere Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings gibt es unter anderem in Bisingen, sowie mit der Vereinigung Oberschwäbischer Narrenzünfte in Hayingen (Kreis Reutlingen), dem Narrenring Oberer Neckar in Bochingen in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil), dem Alb-Lauchert-Ring in Feldhausen (Kreis Sigmaringen) sowie dem Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg in Aldingen (Kreis Tuttlingen).

Jubiläen, Umzüge und Bälle vor dem Schmotzigen

In Tübingen steht die große Fasnets-Feier am 16. Februar an. Etwa 60 Zünfte treiben mit über 3.000 Hästrägern in der Tübinger Altstadt ihr Unwesen.

Vor dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit, dem Schmotzigen am 27. Februar, stehen in der Region noch weitere bunte Fasnet-Highlights an, unter anderem auch zwei weitere große Jubiläumsfeiern. Zum 40-jährigen Bestehen der Narrenzunft ist in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) am Wochenenden vom 14. Februar ein großes Narrentreiben angesagt. Bei gleich zwei Umzüge, einem Nacht- und einem Jubiläumsumzug, werden die Narren in der Ebinger Innenstadt ihr Unwesen treiben. Außerdem gibt es einen Jubiläumsabend in der Festhalle und zuvor eine Kinderfasnet. Auch der Zunftverein in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) feiert am 21. Februar sein 33-jähriges Jubiläum mit einem großen Jubiläumsabend samt Fackelumzug.