Zum 100-jährigen Jubiläum kommen 6.000 Narren aus der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte nach Rottenburg. Los ging´s gestern Abend mit einem Nachtumzug.

Zu Gast bei der Narrenzunft Rottenburg sind alle Zünfte der Landschaft Neckar-Alb, von Bad Cannstatt bis Wellendingen (Kreis Rottweil). Aber nicht nur die. Viele haben sogar eine richtig weite Anreise.

Geltentrommler aus Waldshut, Blätzlebuebe aus Konstanz, Schrättele aus Bad Waldsee, Gole aus Riedlingen, Schantle aus Schwenningen und Bajass aus Waldkirch: Die Gastzünfte kommen unter anderem vom Hochrhein, vom Bodensee, aus Oberschwaben, von der Donau, der Baar und aus dem Schwarzwald.

Der Bajass im Schalksnarrengewand ist die Hauptfigur der Narrenzunft Krakeelia Waldkirch. Er kommt aus dem Schwarzwald nach Rottenburg. SWR Foto Edi Graf

33 Narrenzünfte und Musikgruppen beim Nachtumzug

Schon am Freitag ging es los mit dem Nachtumzug. Für den wurde sogar die Weihnachtsbeleuchtung an den Altstadthäusern wieder angemacht. "Damit wir ein kleines bisschen ein Lichtle haben, haben sich die Stadtwerke dazu entschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Umzugsstrecke anzuschalten", so Zunftmeister Andreas Kersting.

Die Rottenburger Pompele sind gutmütige Klopfgeister. Der Pompele soll in einem Rottenburger Gasthaus sein Unwesen getrieben haben. SWR

Ab 18.30 Uhr schlängelten sich dann fast 3.000 Hästräger durch die Altstadtgassen. Neben den Rottenburger Hauptfiguren, wie Ahland, Pompele und Bogges, waren auch Narren aus der Rottenburger Teilorten dabei. Zum Beispiel die Strobelshald Hexa aus Kiebingen und die Hopfa-Teufele aus Baisingen. Sie haben die Nacht zum Tag gemacht. Die vielen Zuschauer an der Strecke waren begeistert.

Die Butzenzunft Kiebingen ist am Freitag beim Nachtumzug in Rottenburg mit dabei und als Mitglied der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte auch noch einmal am Sonntag. SWR Edi Graf

Am Samstag wurde dann das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte eröffnet. Ahlandtanz und Brauchtumsvorführungen fanden auf dem Rottenburger Marktplatz, am Narrenbrunnen und am Ehinger Platz statt. Dort tanzten die Obernheimer Hexen.

Zu erleben waren unter anderem Zunftbräuche aus Weingarten, Sachsenheim, Stetten am kalten Markt und Schömberg.

Beim Narrentreffen in Rottenburg gibt es am Samstag Brauchtumsvorführungen. Die Schömberger Narren tanzen dabei ihren berühmten Bolanes (Polonaise). SWR Edi Graf

Höhepunkt ist der Narrensprung am Sonntag

Dem Großen Festumzug am Sonntag geht das Strohbärenbinden und das Treffen der Narrenbüttel voraus. Höhepunkt wird dann der Narrensprung mit über 6.000 Hästrägern aus 44 Zünften. Mit dabei sind alle Zünfte der Landschaft Neckar-Alb und Zünfte, deren Orte vorderösterreichische Vergangenheit haben. Der Hintergrund:

Die Repräsentatin der Rottenburger Fasnet, Gräfin Mechthild (1419-1482), war "von Gottes Gnaden Erzherzogin zu Österreich".

Der Ahland ist das Markenzeichen der Fasnet in Rottenburg

1925 wurde die Narrenzunft Rottenburg gegründet. 1929 wurde sie Mitglied in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Hauptfigur der Rottenburger Fasnet ist der Ahland. Er zählt zu den Weißnarren und trägt Schaffellhaube und Gschell.

Er ist die bekannteste Maske der Fasnet in Rottenburg: der Ahland. Als Teufelsgestalt und zugleich Weißnarr ist er einmalig in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. SWR Edi Graf

Der Ursprung des Ahlands: Die Maske des "Junker Valand", wie der Teufel im Mittelalter hieß, ist einem Sandsteinrelief an der Fassade eines Rottenburger Hauses nachempfunden. 1927 ist er zum ersten Mal als "Rottenburger Originalmaske" gelaufen. Zwei Jahre später gab es das erste Bild mit drei Ahlanden.

Rottenburger Ahlande aus dem Jahr 1929. Diese erste Aufnahme zeigt nur den Ahland in der Mitte mit Holzmaske. SWR Zunftarchiv Narrenzunft Rottenburg

Der erste bildliche Beleg der 'Rottenburger Originalmaske' stammt von 1929. Da es zu dieser Zeit nur eine Maske gab, mussten sich die beiden anderen Narren mit einer Papierlarve behelfen. Anstatt des weißen Schaffells wurde eine Larvenhaube aus Stoff befestigt.

Ahland, Pompele, Stadthexen, Bogges und eine Gräfin

Die Rottenburger Fasnet hat noch weitere besondere Figuren: Die Stadthexen sind in Rottenburg auf neun Hexen mit ihren Beihexen begrenzt. Am Schmotzigen Dauschteg werden sie nach ihrem Hexentanz auf dem Marktplatz von den Ahlanden vertrieben. Das Pompele mit brauner Lammfellhaube kam als gutmütiger Klopfgeist in den 1970-er Jahren in die Fasnet.

Zum Historischen Teil der Gräfin Mechthild mit ihrem Hofnarren Halberdrein und großem Gefolge gesellen sich die Laufnarren. Bogges sind echte Possenreißer und Spaßmacher mit aufwändig geschminktem Gesicht.

Der Rottenburger Laufnarr oder Bogges zählt zu den wenigen Narren in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte mit geschminktem Gesicht. Foto: Michael Lippert Fotograf Michael Lippert