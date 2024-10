Maren Seehuber arbeitet als Reporterin für das SWR Studio Tübingen. Neben Radiobeiträgen unterstützt sie auch Online, am liebsten mit Artikeln zu bunten Themen.

Ursprünglich aus dem Kreis Reutlingen stammend, hat sie sich ein bisschen in die Stadt Tübingen und seine Menschen verliebt.

Vor dem SWR

Ihren Bachelor in Medien- und Politikwissenschaften hat Maren Seehuber an der Eberhard Karls Universität in Tübingen abgeschlossen. Durch ein studentisches Praktikum erhielt sie Einblicke in die journalistische Arbeit beim SWR in Stuttgart. Seither ist sie vom Geschichten erzählen angefixt und arbeitet als Reporterin in Tübingen. Da kann sie zwischen der Uni im Tal, wo sie ihren Master in Medienwissenschaften studiert, und dem SWR Studio auf dem Österberg pendeln.