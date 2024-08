per Mail teilen

Im Juni wurden in einem illegal entsorgten Erdhaufen in Wannweil (Kreis Reutlingen) menschliche Gebeine gefunden. Die Polizei hat neue Erkenntnisse veröffentlicht.

Als Ende Juni menschliche Überreste in einem illegal entsorgten Erdhaufen gefunden, war die kleine Gemeinde Wannweil in Aufruhr. Was zunächst wie Mord klang, wurde schnell vom Polizeipräsidium Reutlingen entschärft.

Schon damals war klar: Es handle sich bei dem mysteriösen Fund um sehr alte Knochen. So alt, dass es wohl unwahrscheinlich sei, dass es mit einer kürzlichen unentdeckten Straftat in Verbindung stehe. Doch woher kommt dann der Erdhaufen und warum wurde er dort abgeladen?

Ermittlungen der Polizei: Neue Hinweise auf Herkunft der Knochen

Gefunden wurden die menschlichen Überreste in einem Erdaushub, so wie er auf einer Baustelle beim Graben von Gruben entsteht. Neuste Erkenntnisse der Polizei ergeben, dass es sich bei der Herkunft der Gebeine um rund 100 Jahre alte Knochen handeln würde. Die Beamten vermuten, dass es sich um Überreste eines oder mehrerer Gräber eines historischen Friedhofs handelt. Eine Tat mit Gewalteinwirkung schließen die Ermittler aus.

Für die Polizei sind damit die Ermittlungen abgeschlossen. Auch über die Knochen selbst, ergeben die Analysen der Beamten offenbar wenig, was auf die oder den Verstorbenen hindeutet. Wer den Erdhaufen in Wannweil abgeladen hat, bleibt ungeklärt.

Vereinsmitglieder haben die Knochen zufällig gefunden. Nerkp Cerenic (privat)

Fundort bekannt als illegale Mülldeponie

Der Bürgermeister von Wannweil, Christian Majer (parteilos), glaubt nicht, dass der Erdhaufen samt Knochen aus seiner Gemeinde stamme. Seine internen Nachforschungen hätten ergeben, dass in seiner bisherigen Amtszeit keine größeren Erdmassen von den Friedhöfen in der Gemeinde entwendet wurden, berichtet er dem SWR. Der Fundort sei ihm vor allem bekannt als Abwurfstelle für illegalen Müll.

Durch Zufall fiel der Haufen mit den menschlichen Überresten Mitgliedern der Schützengilde Wannweil 1906 auf. Während dem Aufbau der diesjährigen Sonnenwendfeier hätten Vereinsmitglieder die Knochen gefunden, so Majer. Das sei ein Indiz dafür, dass es sich bei der Entsorgung des Haufens um eine relativ frische Tat handele. Laut Majer ist illegale Müllentsorgung in der Gemeinde wie in vielen Orten ein bekanntes Problem.

Doch die Frage bleibt: Woher stammen die altertümlichen Gebeine?

Zwar wird der Fall mit den neuen Erkenntnissen der Polizei nun weniger zum dramatischen Krimi. Dennoch stellt sich weiterhin die Frage, warum der Erdaushub dort abgeladen wurde, von welchem Friedhof er stammt und von wem die Knochen stammen.