Die Stadt Calw klagt über große Mengen von wildem Müll im Stadtgebiet. Seit Anfang des Jahres werde immer mehr Haus- und Sperrmüll illegal abgelagert. Die Stadt appelliert an Bürgerinnen und Bürger.

Im Calwer Stadtgebiet wird immer mehr Müll illegal abgelegt. Die Stadt schlägt jetzt Alarm, spricht von hohen Kosten und von der Gefahr, die vom Müll ausgehen kann. Besonders für Tiere könne der Müll gefährlich werden.

Eine Tonne wilder Müll an einem einzigen Ort in Calw

Es handele sich um große Mengen, die seit Wochen abgelagert würden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Allein in der letzten Märzwoche habe der Baubetriebshof neben einem einzigen Altkleidercontainer im Stadtgebiet rund eine Tonne wilden Müll entsorgt.

Kaum sei der Müll weggeräumt, tauche er am nächsten Tag oder manchmal sogar noch am selben Abend wieder auf, sagte der Leiter des Calwer Baubetriebshofs, Reinhard Gunzenhäuser. Das sei Müll, der weder in die Innenstadt noch neben die Altkleidercontainer gehöre. Dabei sei die Entsorgung für die Bürgerinnen und Bürger über den Wertstoffhof weder teuer noch weit.

Illegal abgelegter Sperrmüll neben Altkleidercontainern in Calw Pressestelle Stadt Calw

Illegaler Müll im Stadtwald ist Gefahr für Tiere

Auch der Calwer Stadtwald werde als Müllkippe missbraucht. Zum Teil mit tödlichen Folgen für Tiere, die den Müll fressen oder sich darin verheddern. Die Entsorgung sei für die Stadt Calw mit erheblichem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Sie appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, Abfälle über die Wertstoffhöfe zu entsorgen. Wer beim illegalen Abladen erwischt werde, müsse mit einem Bußgeld ab 60 Euro rechnen. Auch das Landratsamt Calw bestätigte dem SWR, dass immer häufiger illegal Müll abgeladen wird.