Die Stadt Mannheim geht jetzt noch stärker gegen illegalen Sperrmüll und Müll vor. Drei Sauberkeitsermittler versuchen herauszufinden, wer den Unrat hinterlassen hat.

Mannheim hat ein Müll- und Sperrmüllproblem. In manchen Mannheimer Stadtteilen wie dem Waldhof liegen an jeder zweiten Straßenecke illegale Müllablagerungen und Sperrmüll herum. Selbst in den Mannheimer Stadtwäldern kippen Leute ihren Unrat ab. Die Stadt Mannheim geht jetzt verstärkt mit Sauberkeitsermittlern dagegen vor. Sie versuchen herauszubekommen, wer den Müll dort wild entsorgt hat.

Arbeit am "Müll-Tatort": Sauberkeitsermittler suchen nach Hinweisen

Sauberkeitsermittlerin Sabrina Brand streift sich die Handschuhe über und beginnt im Müll zu wühlen. Wie eine Ermittlerin an einem Tatort sucht sie nach Hinweisen, wer den Unrat abgestellt hat. Es finden sich oft sogar Adressaufkleber oder ähnliche Dinge, sagt sie. Außerdem klingelt sie bei den Anwohnern und fragt herum, wer etwas Verdächtiges gesehen haben könnte - oft mit Erfolg.

Müll im Mannheimer Stadtteil Waldhof SWR

In der dreimonatigen Testphase von Mitte März bis Mitte Juni haben die drei Sauberkeitsermittler in Mannheim fast 1.200 Müllablagerungen untersucht. Sie meldeten allein in diesem Zeitraum 1.800 Kubikmeter illegal entsorgten Sperrmüll in allen Mannheimer Stadtteilen. Etwa 30 Abfallverursacher ertappten sie auf frischer Tat. Sie zeigten knapp 110 Müllsünder an und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen sie ein. Das bisher höchste verhängte Bußgeld: 1.100 Euro. Möglich sind bis zu 2.500 Euro Bußgeld für wild abgelagerten Müll.

Die Leute sind sich für keine Ausrede zu schade, wenn sie erwischt werden. Die Zeit war knapp, sie haben keinen Sperrmülltermin bekommen, die Oma ist gestorben. Da ist alles dabei.

Sauberkeitsermittler observieren Müllschwerpunkte

Im Mannheimer Stadtteil Waldhof liegt an jedem zweiten Baum oder jeder zweiten Ecke Müll und Sperrmüll herum. Ganze Tüten mit Müll sind dort einfach abgestellt worden, Kleidung, Elektronikartikel wie ein Ventilator, Stühle, Sessel, Wäscheständer oder ein Klodeckel.

Sauberkeitsermittlerin Sabrina Brand kennt mittlerweile schon die Hotspots:

Der Waldhof gehört laut Stadt Mannheim zu den Stadtteilen, in denen der meiste Müll herumliegt. Weitere Müll-Problem-Stadtteile sind die Neckarstadt, die Quadrate, der Jungbusch und die Rheinau. Hier sind die drei Sauberkeitsermittler besonders häufig unterwegs. Wie Polizisten legen sie sich auch auf die Lauer und observieren Stellen und Plätze, an denen besonders viel Müll und Sperrmüll abgestellt oder abgekippt wird, auch nachts.

Wir holen alleine fünf Tonnen Müll am Tag aus der Mannheimer Innenstadt.

Sicherheitsempfinden in Mannheim soll steigen durch weniger Müll

Insgesamt drei Sauberkeitsermittler sind in allen Mannheimer Stadtteilen unterwegs, um Müllansammlungen zu finden und zu melden. SWR

Ziel der neuen Sauberkeitsermittler ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht in Ordnung ist, seinen Müll einfach irgendwo wild zu entsorgen. Zudem soll das Sicherheitsempfinden in Mannheim dadurch besser werden und die Stadt sauberer und schöner sein. Die Stadt Mannheim setzt zudem darauf, dass künftig weniger Müll illegal entsorgt wird.

Ich würde mir ein Verständnis dafür wünschen, dass es bei uns nicht möglich ist, einfach den Müll jeden Tag auf die Straße zu stellen.

Sabrina Brand und ihre Kollegen bekommen von den Anwohnern bisher nur Zuspruch, sagt sie. Viele seien begeistert, dass die Sauberkeitsermittler helfen, etwas gegen das Müll-Problem in Mannheim zu tun.