Gestapelte Müllsäcke und wilder Sperrmüll liegen immer wieder in der Mannheimer City herum. Ein Kinobetreiber hat sich an die Stadt gewandt. Er will, dass mehr dagegen getan wird.

Kinobetreiber Erdmann Lange hat sich schon mehrfach bei der Stadt beschwert, dass der Müll in den Innenstadtquadraten in Mannheim zunimmt. Alte Möbelstücke an Straßenecken, stapelweise abgelegte Tüten mit Hausmüll, weggeworfenes Einweggeschirr und vieles mehr sei regelmäßig vorzufinden. Vor seinem Atlantis-Kino müssen die Mitarbeiter täglich aufräumen und säubern. Die Aufenthaltsqualität in der Stadt leide. Auch Peter Bär vom Cinema Quadrat schließt sich diesen Beschwerden an. Er spricht von einer "Verwahrlosung der Straßen". Das verunsichere Leute und beeinträchtige das Sicherheitsgefühl in Mannheim.

Stadt reinigt mehrmals pro Woche

Die Stadt Mannheim lässt Sperrmüll oder wilde Müllablagerungen, die gemeldet werden, schnell und unbürokratisch entfernen, heißt es auf SWR-Anfrage in einer schriftlichen Antwort der Verwaltung.

Illegale Müllablagerungen sind für viele Bürger ein Ärgernis SWR

Die Stellen, an denen besonders oft illegaler Müll lande, kontrolliere die Stadtreinigung mehrmals wöchentlich. Die Stadt macht aber auch die Erfahrung, dass an vielen Stellen schnell wieder neuer Müll abgeladen werde. Man stehe mit Kinobetreiber Lange im Austausch, so die Stadt.

Die Gründe sind vielfältig, oft liegt ein mangelndes Verständnis über das richtige Entsorgungsverhalten, Bequemlichkeit oder Gleichgültigkeit vor.

Die Stadt reinigt die Fußgängerzonen nach eigenen Angaben täglich, auch am Wochenende. Bei Veranstaltungen sei zusätzliches Personal im Einsatz. Die verstärkte Nutzung von To-Go-Verpackungen führe aber auch zu mehr Müll. Die Stadt vermutet, dass oftmals das Verständnis für das richtige Entsorgungsverhalten fehlt - aber auch Bequemlichkeit oder Gleichgültigkeit.

In einigen Seitenstraßen der Mannheimer Innenstadt wird regelmäßig illegaler Hausmüll "entsorgt". SWR

Kinobetreiber fordert langfristige Lösungen

Auch Kinobetreiber Erdmann Lange kritisiert, dass von einer Stadt-Initiative, die 2019 die Sauberkeit in Mannheim verbessern wollte, nichts zu spüren sei. Er vermutet auch, dass manche Anwohner nicht genau wissen, wie der Müll in Mannheim entsorgt wird. Flugblätter oder Informationen in verschiedenen Sprachen könnten helfen, sagt er. Er wünscht sich langfristige Lösungen. Und auch, dass mehr Bußgelder gegen Müllsünder verhängt werden.

Ein Schild in einem Hausflur der Mannheimer Innenstadt macht auf das Müllproblem aufmerksam. SWR

Passend zum Thema hat die Fraktion Freie Wähler – Mannheimer Liste einen Antrag für die nächste Sitzung des Mannheimer Gemeinderats gestellt, in dem es um Hinweisschilder für mehr Sauberkeit in der Innenstadt geht.