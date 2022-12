Tübingen: Über 500 Kinder singen für benachteiligte Kinder

Ab 11 Uhr haben über 500 Grundschulkinder im Rahmen einer Spendenaktion für benachteiligte Kinder und Jugendliche gesungen. Organisiert wurde das von einer Stiftung aus Tübingen.

Auf dem Marktplatz in Tübingen haben am Dienstagvormittag über 500 Grundschulkinder Advents- und Weihnachtslieder gesungen - für andere Kinder. Denn dabei sollen Spenden gesammelt werden für die "Aktion Sahnehäubchen" der Caritas Schwarzwald-Gäu. Die ermöglicht chancenbenachteiligten Kindern und Jugendlichen aus dem Kreis Tübingen die Teilhabe an Kunst-, Sport- und Freizeitangeboten. Die Tübinger Stiftung Morpho Foundation hat das Singen für den guten Zweck mit der Stadt Tübingen organisiert und alle Tübinger Grundschulkinder eingeladen.

Spenden für Kinder aus dem Kreis Tübingen

Auch die Morpho Foundation beteiligt sich an der Spendenaktion. Sie möchte für jedes Grundschulkind, das mitgesungen hat, einen Euro an die "Aktion Sahnehäubchen" spenden. Außerdem hat sie angekündigt, ihre Spende zu verdoppeln, sollten es über 750 Kinder auf dem Marktplatz in Tübingen werden. Die Organisatoren haben die Zahl der anwesenden Kinder am Dienstagvormittag auf über 600 geschätzt. Es seien 29 Klassen von insgesamt elf Tübinger Schulen beteiligt gewesen, so die Organisatoren gegenüber dem SWR.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer war auch bei der Spendenaktion auf dem Tübinger Marktplatz. SWR Katharina Kregel

Förderung durch die "Aktion Sahnehäubchen"

Die Caritas Schwarzwald-Gäu fördert mit der "Aktion Sahnehäubchen" Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, deren Familien in einer finanziell schwierigen Lage sind. Sie vergibt Gelder für die Bereiche Sport, Musik und Kunst. Außerdem fördert sie die Teilnahme an Ferienfreizeiten und außerschulischen Veranstaltungen.