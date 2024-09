per Mail teilen

Bislang hatte die Stadt nichts gesagt, wie bei Immobiliengeschäften üblich. Aber gemunkelt wurde viel über ein von Amazon geplantes Verteilzentrum. Jetzt laufen Gespräche.

Der Online-Händler Amazon möchte in einem Gewerbegebiet in Bad Urach-Hengen im Kreis Reutlingen ein Verteilzentrum bauen. Das hat die Stadtverwaltung jetzt bestätigt. Es laufen Gespräche mit Amazon, das hat Bürgermeister Elmar Rebmann dem SWR gesagt. Es gebe aber noch keinen Kaufvertrag.

Am kommenden Mittwoch, dem 25. September, will die Stadtverwaltung auf einer Bürgerversammlung in Bad Urach-Wittlingen über die Pläne von Amazon informieren. Vor Wochen hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass Amazon nach Hegen kommt. Die Stadtverwaltung hatte sich aber bedeckt gehalten.

Bei einer Diskussionsveranstaltung in Hengen Ende August hatten viele der rund 80 Anwesenden gefordert, die Bürgerschaft mehr zu beteiligen.