Ein fünfjähriges Mädchen musste am Sonntag nach einem Badeunfall in Albstadt (Zollernalbkreis) reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt ist es gestorben.

Das kleine Mädchen, das am Sonntag Opfer eines Badeunfalls im Erlebnisbad Badkap in Albstadt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Ein Badegast hatte die Fünfjährige leblos auf dem Boden des Schwimmbeckens entdeckt.

Mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Mehrere Ersthelfer, darunter auch zufällig anwesende Ärzte, hatten das Kind zunächst reanimiert. Das Mädchen war daraufhin in lebensbedrohlichem Zustand mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Tübingen gebracht worden. Dort ist es am Dienstagnachmittag gestorben, wie die Polizei mitteilt hat.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist weiterhin unklar. Das Mädchen aus Meßstetten hatte sich am Sonntagnachmittag zusammen mit seiner Mutter und Geschwistern im Erlebnisbad Badkap aufgehalten. Gegen die Mutter wird nun wegen Verdachts der Vernachlässigung der Aufsichtspflicht ermittelt.

Technische Anlagen im Badkap wurden überprüft

Die Geschäftsführung des Erlebnisbads Badkap weist die Schuld von sich. Auch sie will die Ursache des Unfalls klären, heißt es in einer Mitteilung des Badkaps. "Nach eingehender Prüfung des Vorfalls müssen wir jedoch darauf hinweisen, dass uns in diesem speziellen Fall keine Schuld trifft", heißt es in dem Schreiben. Alle notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung des Unfalls seien vorhanden und korrekt umgesetzt worden. Technische Anlagen seien überprüft und die Aufsichtspflicht eingehalten worden.