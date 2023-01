Unbekannte sprengen Geldautomaten in Rottenburg-Hailfingen

Gegen 4 Uhr morgens ist ein Geldautomat in Rottenburg-Hailfingen (Kreis Tübingen) gesprengt worden. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Die haben tatsächlich Geld erbeutet.

Seit dem frühen Donnerstagmorgen sucht die Polizei nach unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in der Ortsmitte von Rottenburg-Hailfingen gesprengt haben. Sie geht aktuell von drei Tätern aus. Anwohner hatten zwei Unbekannte vor dem Gebäude gesehen, die kurz darauf in ein Fahrzeug einstiegen, in dem eine weitere Person saß. Anschließend flüchteten sie laut Polizei in Richtung Ammerbuch-Reusten.

Das Geld aus dem Geldautomaten nahmen sie mit. Wie viel Bargeld sie durch die Sprengung des Geldautomaten erbeuteten, ist noch nicht bekannt. Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und das Kriminalkommissariat Tübingen haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Anliegende Wohnungen evakuiert

Um kurz vor 4 Uhr hatte es einen lauten Knall in dem Rottenburger Stadtteil gegeben. Anwohner wurden dadurch aufgeschreckt. Nach Polizeiangaben ist der Außenbereich, an dem der Geldautomat angebracht war, stark zerstört worden. Verletzt wurde durch die Explosion niemand. Die Wohnungen darüber wurden sicherheitshalber geräumt. Derzeit prüft laut Polizei ein Statiker, wie stabil das Gebäude noch ist.

Profis in Rottenburg-Hailfingen am Werk

Die Polizei geht von "Profis" aus, die mit einem Sprengsatz am Werk waren, wie ein Sprecher dem SWR sagte. Diese werden per Großfahndung gesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Ab 5 Uhr war laut "VerkehrsInfo BW" die Obere Torstraße bis Hadolfinger Straße in Rottenburg-Hailfingen wegen des Polizeieinsatzes mehrere Stunden lang gesperrt.

Bei dem Geldautomaten handelt es sich um einen Automaten der Volksbank. Vor genau einer Woche, auch an einem Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr, wurde in Pforzheim ein Geldautomat der Volksbank gesprengt. Wenige Tage später gab es einen ähnlichen Vorfall in einem anderen Pforzheimer Teilort.