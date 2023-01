Erneut Geldautomat in Pforzheim gesprengt

Im Pforzheimer Ortsteil Eutingen wurde in der Nacht auf Dienstag ein Geldautomat gesprengt. Bereits am vergangenen Donnerstag gab es in Pforzheim-Haidach einen ähnlichen Vorfall.

Gegen 4 Uhr in der Nacht hörten die Anwohnerinnen und Anwohner in Pforzheim-Eutingen einen lauten Knall und verständigten daraufhin die Polizei. Unbekannte hatten versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Laut Polizei blieben der oder die Täter aber erfolglos und konnten keine Beute machen.

Durch die Sprengung wurden jedoch Teile des Gebäudes beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist noch unklar. Die Statik des Gebäudes sei aber nicht beeinträchtigt, das Haus könne daher weiter bewohnt werden, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Unmittelbar nach dem Vorfall wurde eine Fahndung eingeleitet, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Mögliche Täter konnten jedoch nicht gefunden werden.

Scherben und Trümmer: Die Sprengung veruchsacht großen Schaden in der Bankfiliale, den Geldautomaten konnten die Täter damit jedoch nicht knacken. Waldemar Gress / Einsatz-Report24

Hängen die Vorfälle zusammen?

Erst am vergangenen Donnerstag wurde in Pforzheim-Haidach ebenfalls ein Geldautomat gesprengt. Genau wie bei dem Vorfall in Eutingen kamen der oder die Täter in der Nacht und richteten in der Bankfiliale großen Schaden an. Auch hier konnten sie den Geldautomaten jedoch nicht knacken und mussten am Ende ohne Beute flüchten.



Ob die Taten zusammenhängen, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat aber die Ermittlungen aufgenommen und will mögliche Tatzusammenhänge prüfen.