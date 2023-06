per Mail teilen

Nach verregnetem Start und Unwetter verkündet die Stadt Balingen nun die 100.000ste Besucherin der Blumenschau. Sie wurde mit Blumenstrauss und Essensgutschein feierlich begrüßt.

Nur vier Wochen nach der Eröffnung hat die Gartenschau in Balingen am Mittwoch ihre 100.000ste Besucherin begrüßt. Und dies trotz des wechselhaften Wetters. Seit der Eröffnung am 05. Mai konnte die Stadt Balingen auch über 19.000 Dauerkarten für die Gartenschau verkaufen.

Zwischenbilanz übertrifft Erwartungen der Stadt Balingen

Diese Zwischenbilanz übertrifft die Erwartungen der Veranstalter, so die technische Geschäftsführerin der Gartenschau Annette Stiehle. Man sei glücklich darüber, dass so viele Menschen aller Generationen immer wieder gerne auf die Gartenschau kommen. Das blühende Gelände, die neuen Daueranlagen und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm würden super angenommen.

Besuchermeilenstein trotz regnerischem Start

Dabei war es ein verregneter Start in die Gartenschau-Saison. Nur einige Tage nach der Gartenschaueröffnung gab es im Zollernalbkreis ein heftiges Unwetter, von diesem blieb das Gelände aber weitestgehend verschont.