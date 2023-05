per Mail teilen

Am Freitag ist es soweit: Die Gartenschau in Balingen wird eröffnet! Ab 9 Uhr ist Einlass für alle Besucherinnen und Besucher. Auch Ministerpräsident Kretschmann wird kommen.

Am Freitag startet die Gartenschau in Balingen (Zollernalbkreis). Um 9 Uhr werden die Tore für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet. Tageskarten und Dauerkarten gibt es online und an den Eingängen mit Kasse (Eingang Bahnhof, Stadthalle und Schwefelbadgärten). Um 11 Uhr wird neben dem Gastgeber, dem Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann (CDU), auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (GRÜNE) anlässlich der Eröffnungsfeier sprechen.

SWR-Reporterin Andrea Schuster hat sich im April schon vorab ein Bild von dem Gartenschaugelände in Balingen gemacht:

Rundgang übers Gelände

Dort, wo früher Tennisplätze ohne Zugang zum Fluss Eyach waren, gibt es jetzt eine Skateranlage, Basketball- und Volleyballplätze und eine große Liegewiese mit direktem Zugang zum Wasser. Das ist der nördlichste Zipfel des Gartenschau-Geländes. Ab dem Eröffnungstag kann man gegen eine Ticketgebühr am neu gestalteten Ufergelände entlang flanieren: mit Sitzgelegenheiten am Wasser, Eventbühnen und bunt bepflanzten Gärten. Der Rundweg ist rund fünf Kilometer lang. Anlässlich der Gartenschau wurden mehrere Brücken, Parkanlagen und Spielplätze gebaut. Sie stehen nach der Gartenschau der Öffentlichkeit zur freien Verfügung. Die Kosten dafür betragen rund 22 Millionen Euro, davon wurden rund 45 Prozent gefördert.

Gelände voller bunter Blumen und Pflanzen

In den vergangenen Wochen sind über 22.000 Blumen und Pflanzen gesetzt worden. Stiefmütterchen, Hornveilchen oder Purpurglöckchen wurden im Winter in den zehn beteiligten Gärtnereien gezogen. Und das ist nur die Frühjahrsbepflanzung. Die Sommerblüher werden erst nach Pfingsten gesetzt, wenn die Eisheiligen vorbei sind. Die weitere Pflege der Pflanzen wird von der Stadt, aber auch von beteiligten Gärtnerbetriebe übernommen. Sie kommen nicht nur aus dem Zollernalbkreis, sondern beispielsweise auch aus Tuttlingen, Sankt Georgen im Schwarzwald und Hirrlingen (Kreis Tübingen).

Highlights und Besonderheiten in Balingen

Eine der Besonderheiten auf der Gartenschau: In Balingen ist erstmals ein aktiver Friedhof - der städtische Friedhof - Teil einer Gartenschau. Dort zeigen Friedhofsgärtnereien und Steinmetzbetriebe aus der Region, wie individuell ein Grab gestaltet werden kann. In historischem Ambiente, einem alten Gewölbekeller, werden Floristinnen und Floristen zu unterschiedlichen Themen ihre Kunstwerke zeigen. Außerdem stehen die Wochentage über den gesamten Zeitraum jeweils unter einem eigenen Motto: Mittwochs ist Nachhaltigkeit im Fokus, donnerstags finden immer Theaterabende statt und am Samstag besondere Konzerte und Partys.

Auch für Kinder und Familien ist viel geboten: unter anderem ein Barfußpark unter alten Linden, Kinder-Kochkurse der Volkshochschule Balingen und eine "Matschküche" der LandFrauen. Am Freitagmittag wird beim Jugendhaus der neue Skatepark eröffnet. Das gesamte Veranstaltungsprogramm gibt es als Magazin online. Es liegt auch im Rathaus an der Infothek kostenlos zum Mitnehmen aus.

Gartenschau mit langfristigem Effekt für Balingen

Auch wenn rund 1.000 Balingerinnen und Balinger in einer Online-Petition freien Eintritt zur Gartenschau gefordert hatten, weil ihnen durch die Einzäunung des Geländes Wege versperrt sind, und den nach der Entscheidung des Gemeinderats und der Stadtverwaltung nicht bekommen, könnten sich die Bürgerinnen und Bürger auf das Großevent freuen, so Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Er gehe davon aus, dass die Gartenschau einen starken und langfristigen Effekt für die Zollernstadt habe, sagte er dem SWR.

"Die Veränderungen bringen Vorteile für alle mit sich."

Über 1.000 Veranstaltungen in 143 Tagen

Insgesamt gibt es in der Zeit vom 5. Mai bis 24. September über 1.000 Veranstaltungen. Rund 60 Aussteller beteiligen sich an der Gartenschau. Außerdem sind viele Floristen, Künstlerinnen, Organisationen wie die Kirchen, die Stiftung Lebenshilfe, die Volkshochschule sowie das Landratsamt des Zollernalbkreises und die Balinger Ortsteile mit Ständen und Aktionen vertreten.

Rund 600 Ehrenamtliche helfen mit und kümmern sich um das Wohl der Gäste. Über 16.000 Dauerkarten sind für die Gartenschau in Balingen bereits verkauft. Die Stadt rechnet mit insgesamt über 300.000 Gästen bis Veranstaltungsende am 24. September.

Der SWR ist Medienpartner der Gartenschau Balingen. Reporterinnen und Reporter des SWR Studio Tübingen werden immer wieder von vor Ort berichten. Am Freitag führt die SWR Fernsehmoderatorin Tatjana Geßler bei der Eröffnungfeier ab 11 Uhr durch das Programm. Gartenexperte Volker Kugel wird sechsmal mit Gartensprechstunden vor Ort sein. Außerdem veranstaltet der SWR mehrere Partyevents, darunter die "SWR4 Schlagerparty" (10. Juni), "SWR1 Pop & Poesie in Concert" (16. Juli) und kurz vor Schluss der Gartenschau die "SWR3 Party" (23. September).