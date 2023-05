Bei einem Unwetter im Zollernalbkreis ist die Eyach über die Ufer getreten. Zahlreiche Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet. Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt.

In Baden-Württemberg hat es am Sonntag zahlreiche Gewitter gegeben. Ein schweres Unwetter ereignete sich dabei im Zollernalbkreis. Nach Angaben der Feuerwehr ist in Balingen die Eyach, ein Nebenfluss des Neckars, über die Ufer getreten. In Balingen mündet die Steinach, die offenbar sehr viel Wasser führte, in die Eyach. Zahlreiche Straßen sind im Bereich Balingen überflutet - auch die B27 stand mehrere Stunden unter Wasser.

Überschwemmungen neben Balingen auch in Albstadt und Schömberg

Nach Angaben der Balinger Feuerwehr gab es bis zum frühen Abend 70 Einsätze im Stadtgebiet, insgesamt waren demnach 237 Feuerwehrleute im Einsatz. In den Balinger Stadtteilen Frommern, Endingen und Erzingen stand das Wasser nach Angaben der Leitstelle im Zollernalbkreis bis zu 50 Zentimeter hoch. Die Eyach hatte auch Schlamm und Geröll mitgebracht. In Frommern wurden 16 Menschen vorsorglich aus ihren Wohnungen evakuiert, in Endingen und Erzingen konnten die Leute in ihren Häusern bleiben. Im Stadtteil Stockenhausen wurde ein Friedhof stark überschwemmt.

Auch am frühen Sonntagabend pumpte die Feuerwehr in Balingen noch Keller von Wohnhäusern und Firmen sowie Tiefgaragen aus. Das schmutzige Wasser hatte die Keller wohl zum Teil bis zur Decke gefüllt. Zurück bleibt vielfach eine einige Zentimeter hohe Dreckschicht.

Pegelstände der Eyach fallen wieder

Der Pegelstand der Eyach in Balingen liegt sonst bei rund 30 Zentimetern - zwischenzeitlich stieg er am Sonntag auf über zwei Meter. Inzwischen fällt der Pegelstand wieder und das Wasser geht laut Einsatzkräften überall langsam zurück.

Neben Balingen haben Regenmassen auch in Albstadt und Schömberg Straßen überflutet und Keller volllaufen lassen.

Bahnstrecke bei Balingen gesperrt

Vom Unwetter im Zollernalbkreis war auch der Bahnverkehr betroffen. Wegen Unwetterschäden war laut DB Regio die Strecke zwischen Balingen und Albstadt-Laufen vorübergehend gesperrt, es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Am Sonntagabend teilte die Bahn mit, dass die Strecke wieder frei befahrbar sei.

Update/Ende: #IRE6, Reparaturarbeiten nach Unwetterschäden #Balingen(Württ) <> #AlbstadtEbingen beendet. Strecke wieder frei befahrbar. Ersatzverkehr #Balingen(Württ) <> #Sigmaringen endet in Kürze. Verspätungen und Teilausfälle noch möglich. #DBRegio_BW

Gelände der Gartenschau weitgehend verschont

Die Eyach fließt auch durch das Gelände der frisch eröffneten Gartenschau in Balingen. Es blieb aber laut Zollernalbkreis weitgehend von Schäden verschont.

"Es gab keine nennenswerten Schäden."

Die Hochwasserschutzmaßnahmen, die man bei der Gestaltung des Geländes umgesetzt habe, hätten gegriffen, so der stellvertretende Kreisbrandmeister Joachim Rebholz nach der Besichtigung des Geländes am Sonntagnachmittag. Es seien aber Wege überschwemmt worden - die werde man vom Schmutz reinigen müssen.

Gegen 15 Uhr hatten die Betreiber der Gartenschau mit dem Ordnungsamt angesichts der steigenden Pegelstände der Eyach vereinbart, keine weiteren Besucherinnen und Besucher auf das Gelände zu lassen. Niemand sei dort gefährdet worden, hieß es.

Die Eyach in Balingen ist am Sonntag nach einem Unwetter über die Ufer getreten. SWR

Unfall auf A81 bei Empfingen - Blitz schlägt in Esslingen ein

Laut Polizei Konstanz fuhr auf der A81 bei Empfingen (Kreis Freudenstadt) ein Autofahrer wegen Starkregens in die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb demnach unverletzt. In Esslingen hat ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Der Dachstuhl habe gebrannt, berichtete die Polizei Reutlingen. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Unwetterwarnung für ganz Baden-Württemberg aufgehoben.