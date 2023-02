Wintersport: Freudenstadt warnt vor Lebensgefahr

In den Wäldern rund um Freudenstadt herrscht akute Schneebruchgefahr. Wanderer und Wintersportler sollten die Nähe von Bäumen rund um den Kniebis meiden.

Die Stadt Freudenstadt warnt Langläufer und andere Wintersportler davor, die Wälder rund um den Kniebis zu betreten. Gefrorener Nebel, Schnee und Regen haben zu einer hohen Last geführt, so der Forstbereichsleiter des Freudenstädter Stadtwalds, Björn Waidelich. In der Folge seien bei einer Reihe von Bäumen bereits Äste oder Kronen abgebrochen. An vielen Stellen seien Bäume aber auch komplett umgeknickt.

Lebensgefahr für Wanderer und Wintersportler im Nordschwarzwald

Forstbereichsleiter Waidelich appellierte daher dringend, die Wälder nicht zu betreten. Laut Stadtverwaltung besteht Lebensgefahr für Wanderer und Wintersportler. Betroffen seien vor allem die Hochlagen rund um den Kniebis, sowie das Naherholungsgebiet Lauferbrunnen in Freudenstadt. Am Skistadion Kniebis machen Netze und Schilder die Wintersportler auf die Gefahr aufmerksam.