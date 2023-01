Skilifte laufen: endlich wieder Wintersport auf der Alb

Schneefall und gute Wintersportbedingungen: Am Wochenende zog es viele Wintersportfreunde auf die Schwäbische Alb und an die Schwarzwaldhochstraße.

In der Wintersportarena Holzelfingen auf der Alb herrschte am Wochenende großer Andrang. Betreiber Jochen Gekeler zeigte sich rundum zufrieden. Das Wochenende sei mit 1.500 Gästen am Samstag und 2.000 am Sonntag supergut gelaufen. Bis auf ein paar Tage im Dezember waren die Hänge in dieser Saison bislang grün geblieben.

Groß und Klein genießen Schneevergnügen

Für ideale Bedingungen fehlte zwar noch etwas Schnee, aber viele Wintersportfreunde freuten sich, endlich wieder die Ski anzuschnallen und die Pisten runter fahren zu können.

Parkplätze im Skigebiet Nordschwarzwald belegt

An der Schwarzwaldhochstraße waren die Parkplätze an den Skiliften in Unterstmatt und Hundseck bereits am Sonntagmorgen voll und mussten gesperrt werden. Bis zum Mittag waren sämtliche Parkplätze entlang der B500 belegt. Der Verkehr staute sich auf mehreren Abschnitten und auf den Zufahrten zu den Skiliften. Bereits am Samstag hatte großer Andrang geherrscht, Parkplätze waren kaum noch zu bekommen.