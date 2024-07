Unbekannte sollen Pferde in Ettenheim vergiftet haben

per Mail teilen

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist in Ettenheim mutmaßlich ein Pferd vergiftet worden. Die Besitzerin fand die verendeten Tiere auf einer Fläche am Ortsrand.

In Ettenheim (Ortenaukreis) sind zwei Pferde mutmaßlich vergiftet worden. Wie die Polizei mitteilt, werde gegen Unbekannt ermittelt. Es gebe bisher keine Hinweise auf den oder die Täter.

Die Besitzerin fand die verendeten Pferde auf einer Weide oder in einem Auslauf. Der erste Fall hatte sich am 13. Mai ereignet, der zweite Fall am 8. Juli.

Tierarzt weist Giftstoff nach

Die Pferde seien vermutlich über Futter vergiftet worden, sagt die Polizei. Ein Tierarzt hat den Giftstoff im Blut nachgewiesen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und hofft auf Hinweise von Zeugen. Die Bevölkerung rund um Ettenheim wird aufgefordert, aufmerksam und vorsichtig zu sein.