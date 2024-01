Am Limit: Gerichtsvollzieher, Busse am Feldberg und die Mieten in Freiburg

Wie gefährlich leben Gerichtsvollzieher? An- und Abreisechaos auf dem Feldberg und die viertteuersten Mieten Deutschlands. Mehr dazu gibt es in unserem Wochenrückblick.

Servus und hallo zusammen, ich bin Samantha Happ aus dem SWR Studio Freiburg und Regionalbüro Villingen-Schwenningen. Diese drei Themen haben mich diese Woche bewegt:

Beschaulich, friedlich und schön - zu jeder Jahreszeit - aber vor allem ruhig, so hätte ich die Schwarzwaldgemeinde Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) beschrieben. Seit Dienstag denke ich allerdings etwas anders darüber. Der kleine Luftkurort ist deutschlandweit in aller Munde. Ein 62-jähriger Ex-Soldat hatte sich einer Zwangsräumung widersetzt und damit einen Großeinsatz ausgelöst.

Sondereinsatzkommando, Hundestaffel, Dutzende Einsatzkräfte der Polizei - Ausnahmezustand im idyllischen Unterkirnach, der vielen Sorgen bereitet hat. Mittlerweile sitzt der 62-Jährige in U-Haft.

Aber halt stop, moooooment mal. Es ging um eine Zwangsräumung, bei der ein Gerichtsvollzieher oder einer Gerichtsvollzieherin involviert war. Wenn wir über gefährliche Berufe sprechen, denken wir direkt an Bombenentschärfer, Polizeibeamte, Feuerwehrleute vielleicht auch an Stunt-Doubles, Bodyguards und Dachdecker. Aber der Beruf des Gerichtsvollziehers oder der Gerichtsvollzieherin taucht hier nie auf. Dabei dürfte man als solche oder solcher eher weniger beliebt sein.

Ich habe mit Manuel Schunger, dem Landesvorsitzenden des Deutschen Gerichtsvollzieher-Bundes in Baden-Württemberg (DGVB), über die Aufgaben von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern gesprochen und natürlich nachgefragt, wie gefährlich der Beruf eigentlich ist.

Gut zu wissen: Gerichtsvollzieherinnen und -vollzieher dürfen nicht alles pfänden. Dazu gehören Gegenstände für den persönlichen Gebrauch und Haushalt, zum Beispiel Bekleidung, Möbel, Fernseher und Küchengeräte. Auch Eheringe, Orden oder Ehrenabzeichen sind ausgenommen.

Die Story hinter dem Pfandsiegel, auch "Kuckuck" genannt "Dann kommt der Gerichtsvollzieher und klebt dir einen Kuckuck drauf", das hört man ja bis heute immer mal wieder. Deswegen ihr Lieben, kleiner Funfact zum "Kuckuck": Der war früher eigentlich ein preußischer Reichsadler, der auf dem Siegel der Gerichtsvollzieher thronte. Auch wenn es der Reichsadler war: Ein Vogel im fremden Nest oder halt eben in fremden Häusern und Wohnungen auf fremde Gegenstände geklebt, hat dann zur Verknüpfung mit dem Kuckuck geführt. Heute müssen wir den "Kuckuck" nicht mehr fürchten, zumindest nicht den preußischen Reichsadler - inzwischen steht auf den Pfandsiegeln ganz einfallsreich einfach "Pfandsiegel". Außerdem werden heutzutage sowieso eher selten Gegenstände gepfändet.

Über den Großeinsatz in Unterkirnach hat SWR Aktuell Baden-Württemberg am 23.1.2024 berichtet.

"Maaamaaa, Paaaapaaa, könnt ihr uns abholen? Wir sitzen auf dem Feldberg an einer Bushaltestelle fest": Das wäre beinahe einer Schulklasse passiert, die nach einem Schneeausflug im Schwarzwald an einer Haltestelle vom Südbadenbus stehengelassen worden wären. Der Bus, quasi wegen Überfüllung geschlossen!

Glücklicherweise kam es nicht so weit: Da einzelne Personen freiwillig auf Taxis umstiegen, konnte die Klasse letztendlich mitgenommen werden. Das - so stellte sich im Nachhinein heraus - ist offensichtlich nicht selbstverständlich. Denn: Wer mit einer Gruppe von mehr als zehn Leuten reist, muss das vorher bei Südbadenbus anmelden! Das hat der Lehrer nicht gemacht. Aber: Es ging ja alles gut.

Doch was bedeutet das jetzt? Wenn ich mit den Öffis aufn Berg fahr, komm ich dann nicht mehr runter mit dem Bus? Ciao, Verkehrswende! Bevor ich mir für die Nacht ein Iglu bauen muss, nehme ich dann natürlich lieber das Aut ... oh! Das ist in dem Fall dann wohl auch eher raus. Schwierig. Wie wäre es mit einem Hundeschlitten. Ahhh, blöd. Das Hundeschlittenrennen in Todtmoos (Kreis Waldshut) ist diese Woche auch abgesagt worden, mangels Schnee. Im Übrigen auch das erste Schnee-Volleyball-Turnier in Todtnauberg (Kreis Lörrach) - warte, was? Verrückt! Leider auch das Schneeskulpturen-Festival in Bernau (Kreis Waldshut) zieht mit einer Absage nach - traurigerweise sogar mit einer Absage für immer.

Um auf den Feldberg rauf und auch wieder runter zu kommen, sollten wir als Freiburgerinnen und Freiburger in Zukunft vielleicht einfach auch hier das Rad nehmen. Das ist nicht überfüllt, streikt nur selten - ist höchstens mal geklaut - und es gibt schließlich nichts, was wir in Freiburg nicht auf unserem treuesten Weggefährten transportieren könnten.

Über die überfüllten Busse und den Parkstress hat SWR Aktuell Baden-Württemberg am 22.1.2024 berichtet.

Wer Fahrrad sagt, muss auch Freiburg sagen - und wer in Freiburg wohnt, muss tief, tiefer, am viert-tiefsten in Deutschland in die Tasche greifen. Das hat das Handelsblatt herausgefunden. Durchschnittlich 16,72 pro Quadratmeter zahlten die Mieterinnen und Mieter in Freiburg im dritten Quartal von 2023 - und damit 1,46 Euro mehr, als noch Ende 2022. Wow! Vor Freiburg liegen nur noch Frankfurt (17,38 Euro pro Quadratmeter), Berlin (17,64 Euro pro Quadratmeter) und der absolute Spitzenreiter auf Platz eins: München (21,01 Euro pro Quadratmeter).

Von wegen, bezahlbarer Wohnraum: gar kein freier Wohnraum. Laut Handelsblatt liegt die Leerstandsquote in Freiburg bei 0,1 bis 0,3 Prozent. Also doch back to Iglu auf dem Feldberg? Alternativ hätten wir noch die eine oder andere kuriose Wohnungsanzeige im Angebot.

Vernünftige Frau gesucht: "1 Zimmerwonunhung mobiliert.in 3Zimmerwonhung.wg.600eur warm". Für dieses Schmuckstück im Schmuckstück, also eben doch nur einem Zimmer in einer Familienwohnung, suchen der Bewohner und seine Frau eine alleinstehende, vernünftige Frau. Naaa, könnte das dein Wohntraum sein?

Schnäppchenalarm: "1 Zimmer Wohnung Appartment möbliert Ferienwohnung". Nice Lage in Günterstal, zur Zwischenmiete für 3-8 Monate. Ab Februar ist diese schnuckelige Wohnung mit rund 50 Quadratmetern frei. Knallerangebot: Warmmiete 1.890 Euro. Kaution 2.000 Euro.

Bring your own Fußbodenheizung: "Für Handwerker! Wohnung in Premiumlage. Genau lesen!" Für günstige 870 Euro im Monat gibt es diese 45 Quadratmeter Wohnung mit wahrlich (!) rustikalem Charme in Herdern. Bisschen Farbe, Bodenbeläge, Wandbeläge, Elektrik, Fußbodenheizung, Verlegung der Dusche aus der Küche und des WCs in die Wohnung, Ausbau des Dachspitzes als Galerie und zack, schon ist es wohnlich. Einen Sitzplatz im Garten gibt es immerhin schon und darf mit genutzt werden. Dafür schließt der Eigentümer den Eigenbedarf großzügigerweise auf "viele Jahre" aus.

Die Wohnungssuche in Freiburg wird nicht nur immer teurer, sondern auch immer verrückter, was die Menschen anstellen und über sich preisgeben, um an eine Wohnung zu kommen!

In Freiburg soll im Übrigen der Mietpreisspiegel neu berechnet werden. Dazu soll das bisherige Berechungsverfahren angepasst werden. Ab 2025 soll er dann für zwei Jahre gelten. Auf die Mietpreise soll sich das Ganze angeblich nicht auswirken.

Über die Neuberechnung des Mietspiegels hat SWR Aktuell Baden-Württemberg am 23.1.2024 berichtet.

