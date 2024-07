Der ganz normale Wahnsinn: B31 und Hype ums neue SC-Trikot

Auf der B31 in Freiburg war diese Woche die Hölle los. Die neuen Trikots des SC Freiburg sind auf jeden Fall eine Verbesserung. Ihr seid gefragt, im Wochenrückblick für Freiburg.

Hallo zusammen, ich bin Paula Zeiler, Reporterin im Studio Freiburg. Ich schaue mit euch auf ein paar Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben:





Alles neu macht der Juli - zumindest vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison. Denn es gibt wieder neue SC-Trikots. Das Heimtrikot ist rot, das Auswärtsjersey weiß und das Ausweichtrikot schwarz. Damit bleibt der Sport-Club seinen drei Farben treu. Ok, stellt euch mal vor, die wären plötzlich nur noch blau.

Wer sich erinnert: Das Trikot von der Saison 2023/2024 kam bei den Fans ja eher durchwachsen an. Aber der SC hat anscheinend aus seinen "Fehlern" gelernt und beim neuen Trikot auf weniger Muster gesetzt. Und das scheint besser zu laufen: "Farbe gefällt mir sehr gut!" oder "Tiptop, bin positiv überrascht" sind nur zwei Reaktionen von Fans, die mein Kollege Peter Steffe für unsere Radionachrichten eingesammelt hatte. Was sagt ihr? Hot or Flop?

Wie leidenschaftlich kann ein SC Fan sein? Tom Grieshaber aus Grenzach-Wyhlen so:

Die B31 in Freiburg gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsstraßen. Egal um welche Uhrzeit, es geht immer zäh voran. Und gerade am Wochenende oder nach Feierabend kann sich der Verkehr gerne mal bis zum Schwabentor stauen. Na, das sind doch glanzvolle Voraussetzungen für eine Vollsperrung, oder? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Denn seit Montag ist die B31 voll gesperrt. Zusätzlich saniert die VAG den Gleisabschnitt an der Johanneskirche - die direkt neben der B31 liegt. Halleluja!

Das alles hat an den ersten beiden Tagen überhaupt nicht geklappt. Am Montag standen die Autos zum Teil Mitten auf der Kreuzung an der Kronenbrücke. "Es kam zu teilweise chaotischen Situationen, insbesondere zu den Stoßzeiten", sagt Michael Schorr, Pressesprecher der Polizei Freiburg. Er hat die Lage auf der B31 im Blick. Das Gute: Es gab bisher wohl keine schweren Unfälle. Und seit Mittwoch sei die Situation besser.

Verkehr in Freiburg gerade so:

Ab Montag entspannt sich die Lage wieder

Ab dem 22. Juli ist die B31 stadtauswärts wieder einspurig befahrbar - rund zwei Wochen lang. Dann ist wieder alles beim Alten und die Fahrbahn frisch saniert. Bis dahin müsse aber weiter mit Störungen gerechnet werden, besonders während der Stoßzeiten. Michael Schorr rät: Wer kann, sollte auf's Fahrrad oder den ÖPNV umsteigen und beispielsweise P+R-Parkplätze nutzen. Alternativ könnte es helfen, die Fahrzeiten anzupassen und früher oder später als die anderen loszufahren.

Freiburg kommt in dieser Woche nicht wirklich seinem Ruf als Toskana Deutschlands nach... Wir stinken regelrecht ab, gegenüber den Temperaturen, die aktuell in Italien herrschen. So sind es in Florenz gerade 38 Grad und im wunderschönen San Gimignano auch mindestens 35 Grad. Die Italiener nennen das dann übrigens "giorni da bollino rosso" - besonders heiße Tage. 40 Grad sind bei unseren südlichen Nachbarn aber halt auch einfach normal.

San Gimignano in der Toskana in Italien. IMAGO Harald Dostal

Einigen deutschen Urlauberinnen und Urlaubern scheinen die "normalen" 40 Grad in der Toskana aber zu viel zu sein. So habe ich am Dienstag mit einer Frau gesprochen, die deshalb früher aus der Toskana abgereist ist. Gut, dass sie dafür jetzt ein paar Tage spontan in Freiburg bleibt. Vielleicht bekommt sie gerade auch eine Stadtführung à la Joe Biden:

Stadtführung mit Joe Biden

