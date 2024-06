Das stärkste Erdbeben seit langem und viel Fußball

Die Erde hat gebebt diese Woche, zum Glück gab es keine größeren Schäden. Aber wer zahlt, wenn doch mal mehr passiert? Wir fragen einen Experten. Und zum Achtelfinale unser Orakel.

Servus in die Runde! Mein Name ist Chris Libuda, ich bin Redakteurin im Studio Freiburg. Lasst uns gemeinsam schauen, was die Menschen in der Region bewegt hat und was hinter den Meldungen steckt.

Wer gewinnt am Samstag das Achtelfinale? Deutschland oder Dänemark? dpa Bildfunk Tom Weller

Achtung, Spoiler: Ich weiß, wie das Spiel Deutschland gegen Dänemark ausgeht. Bakterien haben es orakelt. Was tippst Du?

Wie geht das Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark morgen aus? Was 'ne Frage! Die Deutschen gewinnen. Seufz, die Männer aus Dänemark haben das bessere Ende. Fußball? Ich gehe lieber zum SWR Freiburg ins Experimentalstudio zum Ensemble Recherche. Abschicken

Bisher lag unser Orakel immer richtig! Aber erstmal zu Wichtigerem.

Ukrainer bei der Europameisterschaft

Andrii ist ukrainischer Soldat. Eine Explosion hat ihm sein linkes Bein zerfetzt. Im März wurde er in der Uniklinik Freiburg operiert. Seitdem lebt er hier und wird rührend von der Freiburger ukrainischen Community versorgt.

Hilfe für die Partnerstadt von Freiburg Vor eineinhalb Jahren waren meine Kollegin Charlotte Schönberger und ich in Lwiv im Westen der Ukraine. Freiburg hat in seiner Partnerstadt ein großes Reha-Zentrum für kriegsverletzte Soldaten mit aufgebaut.

Ich habe mich sehr gefreut, Andrii in Freiburg zu treffen und zu sehen, wie er von den vielen Ukrainerinnen und Ukrainern in Freiburg unterstützt wird. Sein persönlicher Betreuer heisst Slava, ist Schüler, 16 Jahre alt. Als Anerkennung waren Andrii und andere Soldaten, die sich gerade bei uns erholen, ins Stadion zum Europameisterschaftsspiel nach Stuttgart eingeladen.

Nur leider ging es ihnen so wie vielen anderen: Sie kamen nicht rechtzeitig an. Verkehrschaos. Verpassten die erste Halbzeit. Und dann hat die Ukraine auch noch verloren. Schlecht gelaunt waren die beiden trotzdem nicht. "Wir müssen nur den Krieg in unserer Heimat gewinnen", sagen Andrii und Slava. "Das zählt."

In der ARD haben wir dazu bei Brisant am 27.06.2024 eine Reportage gesendet.

Unter Schopfheim (Kreis Lörrach) war das Epizentrum, Stärke: 4,2. Laut Geologen war das Erdbeben "mäßig stark". Bisher sind keine größeren Schäden bekannt. Also alles nochmal gut gegangen.

Schließlich gibt es immer wieder kleinere und auch mittlere Erdbeben – das sehen wir auf dieser Karte. Was aber, wenn es doch mal heftiger rummst und das Haus beschädigt oder sogar Menschen verletzt werden? Anruf bei der Verbraucherzentrale.

Peter Grieble ist Versicherungsexperte bei der Verbraucherzentrale und kennt sich aus. Er empfiehlt Hausbesitzern, ihre alten Verträge zu checken.

Bei Altverträgen gilt: per Mail nachfragen, was in welchem Fall versichert ist.





Hausrat. Wer einen alten Vertrag hat: Sachschäden durch Erdbeben sind in der "normalen" Hausratsversicherung nicht versichert. Bei neuen Verträgen hingegen muss der Berater darauf hinweisen und diesen Zusatz vorschlagen. Allerdings gibt es bei den Versicherern eine Höchstsumme, die gezahlt wird.

Wer einen alten Vertrag hat: Sachschäden durch Erdbeben sind in der "normalen" Hausratsversicherung nicht versichert. Bei neuen Verträgen hingegen muss der Berater darauf hinweisen und diesen Zusatz vorschlagen. Allerdings gibt es bei den Versicherern eine Höchstsumme, die gezahlt wird. Schaden am Gebäude. Auch Hausbesitzer sollten ihre Verträge anschauen und im Zweifel schriftlich nachfragen. Die Versicherung von Elementarschäden ist ein Zusatzmodul, oft sind auch dort nur Schäden durch Feuer, Sturm und Hagel versichert.

Auch Hausbesitzer sollten ihre Verträge anschauen und im Zweifel schriftlich nachfragen. Die Versicherung von Elementarschäden ist ein Zusatzmodul, oft sind auch dort nur Schäden durch Feuer, Sturm und Hagel versichert. Verletzungen. Hier helfen die Versicherungen, die einen auch sonst begleiten - hat man eine Unfallversicherung, muss die ran. Hilfreich könnte auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung sein.

Die SWR4 Regionalnachrichten Südbaden berichteten am 27.06.2024 über das Erdbeben.

Warst Du auch schon am Freiburger Hauptbahnhof und hast für zehn Euro ein Päckchen geholt? Immer wieder ist der Automat leer, der Besitzer kommt mit dem Auffüllen kaum nach. Aber seht selbst.

Ich habe mich auch verleiten lassen. Heraus kam dieses schicke 2-Meter-rosa-Ding in Größe XXL.

War wahrscheinlich für einen Junggesellenabschied bestellt worden. Lieber Bräutigam (oder frisch gebackener Ehemann?): Sei froh, dass du es nie bekommen hast. Du könntest es nicht einmal für zehn Cent weiter verkaufen. Denn es gibt keine Kennzeichen: weder steht da was übers Material, noch Waschanweisungen, noch Herkunft. Fail.

Den Film über den Retourenautomaten haben wir am 27.6.2024 in der Landesschau BW gesendet.

Wenn Darmbakterien was zu fressen bekommen, vermehren sie sich. Schnell. Aber manche sind schwächer als andere. Und so füttert Professor Markus Egert von der Hochschule Furtwangen die lieben Kleinen in einer Petrischale im Fußballfeld-Design um Spielergebnisse vorher zusagen. Im welchen Tor sind mehr Mikroben?

Deuschland gewinnt knapp und nach Verlängerung - das haben die Darmbakterien vorhergesagt. SWR

Okay, es wird spannend. Ein schönes Wochenende euch allen, hoffentlich ohne schwere Unwetter, passt auf euch auf!

Meistgeklickt: Das hat euch in der Region Freiburg und Südbaden auch noch interessiert: