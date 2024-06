10 Euro pro Wundertüte: Neuer Automat in Freiburg verkauft Retourenpakete

per Mail teilen

An einem neuen Automaten im Freiburger Hauptbahnhof gibt es weder Tickets, Kaugummis noch Kaffee - stattdessen bekommt man hier Retouren-Pakete. Unser Reporter hat ihn getestet.

In den Päckchen könnte ein Smartphone sein - oder einfach nur ein Schraubenzieher. Am neuen Automaten im Freiburger Hauptbahnhof kann man seit Kurzem nicht zugestellte Pakete und Retouren kaufen. Als Käufer weiß man vorher nicht, was drinnen ist.

SWR-Reporter Owusu Künzel hat den Automaten ausprobiert. Was er für zehn Euro bekommen hat, erfahren Sie im Video:

Einheitspreis für alle Päckchen

Der Automat ist seit rund vier Wochen im Einsatz und laut Andreas Kaiser, dem Betreiber des Automatensupermarkts im Freiburger Hauptbahnhof, ein wahrer Publikumsmagnet. Verkauft werden hier ausschließlich Pakete und Päckchen, die nicht zugestellt werden konnten oder in den Postfilialen nicht abgeholt wurden.

Der Betreiber des Automaten kauft die Pakete bei Großhändlern. Anschließend landen sie im Automaten, wo sie für je zehn Euro gekauft werden können. Von der Badesandale für Kinder bis hin zur Smartwatch könne das alles sein, so Andreas Kaiser.

Das ist die Wundertüte für Erwachsene und Schüler.

"Mystery-O-Mat" heißt der neue Automat im Automatensupermarkt des Freiburger Hauptbahnhofs. Was genau in den Päckchen ist, weiß niemand. SWR Owusu Künzel

Retourenautomaten auch in anderen Regionen Deutschland

Derartige Automaten gibt es auch schon in anderen Regionen Deutschlands. Beispielsweise in Köln, Hannover, im Allgäu und in Thüringen. Weitere könnten folgen. Diese "Secret-Packs"-Automaten liegen gerade im Trend.

Automatensupermarkt-Betreiber Andreas Kaiser berichtet von Gruppen, die nur wegen des neuen Automaten in den Automatensupermarkt kämen und dann das gemeinsame Öffnen der Pakete zum Event machen würden.